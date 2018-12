El PSOE cambia de tono con el independentismo: “Esto ha llegado a un punto irrespirable”

Publicada el 10/12/2018 a las 13:52 Actualizada el 10/12/2018 a las 14:41

. Ya está bien”, enfatizó en rueda de prensa su portavoz electoral, Esther Peña: “Esto ha llegado a un punto irrespirable”.



Por esa razón, indicó, el Gobierno tomará medidas en las próximas horas después de examinar los recursos que tiene a su alcance, en el marco del Estado de Derecho, con el objetivo de evitar que una situación como la del fin de semana pueda repetirse. “Para que haya consecuencias”, añadió, y porque “los ciudadanos no se merecen esto”.

El PSOE evitó este lunes los paños calientes a la hora de referirse a la situación en CataluñaLos socialistas consideran “muy preocupantes” los tres episodios “protagonizados” por el president de la Generalitat, Quim Torra, este fin de semana. En primer lugar,, algo que consideran “inadmisible”, “alarmante” y que califican de actuación “irresponsable” por cuanto supone que las instituciones pongan en duda a la Policía, al haber cuestionado su labor durante los disturbios de Girona y Terrassa. En segundo lugar, haber permitido“¿Dónde está el gobierno de la Generalitat cuando los ciudadanos lo necesitan?”, se preguntó.Y, en tercer lugar, por su “más que desafortunada declaración sobrehacia independencia. “La sola mención del caso de Eslovenia como vía de solución” al problema “es un error, un absoluto disparate y una gran temeridad. Alguien tendrá que explicar de manera urgente esta barbaridad a la que quieren someter a los ciudadanos”.“Es muy grave lo que ha pasado este fin de semana”, insistió Peña, especialmente “que el president haya planteadoCataluña necesita “resolver problemas que ha creado el propio independentismo” y el Govern “tendría que dedicarse en serio a poner soluciones encima de la mesa”.El PSOE no quiso concretar enpero sí subrayó que el Ejecutivo tomará decisiones “en las próximas horas”. Van a ser medidas “valientes” y tendrán por objetivo que lo ocurrido tenga “consecuencias”. Esther Peña no citó ninguna en particular, pero si advirtió de que, llegado el caso y “cuando se den las condiciones”, al PSOE no le “temblará la mano” si tiene que recurrir al artículo 155 e intervenir la autonomía catalana, tal y como ya hizo hace un año Mariano Rajoy con apoyo precisamente de los socialistas.Los socialistas ponen todo el peso de la responsabilidad en Torra y por eso emplazan a la Generalitat acosa que no ha hecho hasta ahora”.El cambio de tono del PSOE no significa que los socialistas renuncien al diálogo. “Nuestra máxima va a seguir siendo dialogo y convivencia.precisó la portavoz socialista tras la reunión semanal del comjté electoral socialista.