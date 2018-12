Iglesias cree que sería "una irresponsabilidad" convocar las generales junto a municipales, autonómicas y europeas

Publicada el 10/12/2018 a las 18:58 Actualizada el 10/12/2018 a las 19:14

Ve "improbable" que se aprueben los Presupuestos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , ha avisado este lunes de que seríaconvocar las elecciones generales junto a los comicios municipales, autonómicos y europeos que se celebrarán en mayo de 2019."Pedirle a un ciudadano por ejemplo de Madrid que elija al alcalde, al presidente, al candidato a las europeas y al presidente de la Comunidad", ha afirmando en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.Así lo ha asegurado al ser preguntado por la posibilidad de un adelanto electoral, y tras señalar como fechas más probables, a su juicio, el mes de marzo o bien el superdomingo electoral de mayo de 2019, en el caso de que no se puedan aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como"Pedro Sánchez puede hacer lo que quiera. A mí no me parecería sensato juntarlas pero vamos a estar preparados para todos los escenarios", ha asegurado el líder de Podemos, tras señalar que, hasta entonces,para que los Presupuestos salgan adelante, aunque sea "improbable".A su juicio,, y así se demostró, según ha recordado, con la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy y al PP de La Moncloa. "La moción puede que fuera un farol. Dicen algunos conocedores del proceso que no llamaron a nadie, pero algunos trabajamos mucho y la moción salió", ha reivindicado."Es improbable que se apruebe el Presupuesto y, pero me voy a esforzar hasta el final. Pero si el Gobierno los lleva al Congreso y los pierde, sería muy difícil de explicar que se pueda gobernar por decreto. El presidente podrá hacer lo que quiera, pero eso sería muy complicado", ha avisado.