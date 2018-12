El Gobierno amenaza a Torra con tomar el control de la seguridad en Cataluña si no abandona la pasividad hacia los CDR

Publicada el 11/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 10/12/2018 a las 21:24

Seguridad nacional

Espoleado por los efectos secundarios que la situación en Cataluña ha tenido en las elecciones andaluzas,de sus relaciones con el independentismo catalán con un mensaje muy claro dirigido al president de la Generalitat, Quim Torra. O asume su responsabilidad y protege a los ciudadanos frente a las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR), que el fin de semana mantuvieron cortada la AP-9 durante 15 horas sin que los Mossos d’Esquadra recibieran en ningún momento la orden de actuar, o el Gobierno de Pedro SánchezLa encargada de trasladar el mensaje fue la vicepresidenta, precisamente la representante del Ejecutivo que más contactos ha mantenido en los últimos meses con el Govern. Calvo anunció medidas para que no se vuelvan a producir los cortes y aperturas de peajes de autopistas en Cataluña. “La Constitución y el Estado de Derecho establecen situaciones de respuesta en las que se encuentra el Gobierno porque esto no puede volver a ocurrir”, advirtió.La pasividad del Govern frente a los CDR, subrayó la vicepresidenta,El presidente catalán, Quim Torra, "no puede inhibirse cuando ocurren situaciones que provocan intranquilidad en la ciudadanía porque su principal obligación en Cataluña, como autoridad del Estado que es, es el mantenimiento de la seguridad y la convivencia".El mensaje a Torra es nítido:que tiene “en todas las vías posibles”. “Torra tiene que saber que está en Cataluña para gobernar para todos, para establecer seguridad y tranquilidad en la convivencia y no para generar todo lo contrario”, remachó Calvo.La propia vicepresidenta y los ministros de Fomento e Interior, José Luis Ábalos y Fernando Grande-Marlaska, enviaron—al vicepresidente Père Aragonés y a los consellers de Obras Públicas e Interior—por lo ocurrido este fin de semana. En su misiva, Calvo traslada a Aragonés su “inquietud” ante la aparente “dejación de funciones” en materia de seguridad pública cometida por el Govern.En ella “requiere” al conseller de Interior a dictar “las instrucciones necesarias a fin de que los Mossos ejerzan las funciones que constitucional, estatutaria y legalmente les incumben. En caso contrario”, añade el ministro,cuando proceda y en términos de proporcionalidad necesaria”.Nadie en el Gobierno ni en el PSOE quiso confirmar qué medidas adicionales está pensando adoptar el Ejecutivo, pero en la mente de todos está la Ley de Seguridad Ciudadana , aprobada por el Congreso con el respaldo de PP y PSOE en vísperas de las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015 que pusieron en marcha el procés independentista.El Ejecutivo no está pensando en tomar ya el control de la seguridad en Cataluña pero sí ha decididoEspecialmente a pocos días de que el 21 de diciembre el Gobierno celebre en Barcelona una sesión especial de su Consejo de Ministros.Es en este contexto de creciente tensión, el Gobierno acaba de tomar la decisión desegún una información de El Periódico , con el fin de garantizar la seguridad en las calles antes, durante y después de la reunión que el Consejo de Ministros celebrará en Barcelona el próximo 21 de diciembre.El artículo 24 de la ley de Seguridad Nacional faculta a Pedro Sánchez a(SISN). Sólo tendría que dar explicaciones al Congreso a posteriori. La norma no es muy precisa a la hora de definir qué es una SISN más allá de considerar “de interés de la Seguridad Nacional” los ámbitos “que requieren una atención específica por resultar básicos paraasí como el bienestar de los ciudadanos, y para garantizar el suministro de los servicios y recursos esenciales”, lo que otorga un amplio margen al Ejecutivo.Si el presidente decidiera hacer uso de este mecanismo, por ejemplo si la Generalitat decide evitar de nuevo la intervención de los Mossos ante una acción de los CDR como la del fin de semana, el real decreto deberá definir de la crisis, fijar el ámbito territorial afectado, establecer su duración y posible prórroga yy sus competencias para coordinar actuaciones.En el mismo real decreto tendrán que constar tambiénnecesarios para afrontar la situación de interés para la Seguridad Nacional”, lo que abre la puerta a poner bajo mando del Gobierno una parte o la totalidad de los Mossos d’Esquadra, así como de otros cuerpos de seguridad.La misma ley establece que la declaración de una situación de interés para la Seguridad Nacionalhumanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia”. No hacerlo pondría fuera de la ley a la Generalitat.La ley, muy criticada en el momento de su debate y aprobación por los partidos nacionalistas e independentistas, especialmente en Cataluña,La corte arbitral validó la norma pero precisó que la obligación de aportar medios humanos y materialespara afrontar la situación de interés para la Seguridad Nacional” y a nada más.La advertencia del Gobierno no tiene nada que ver con con los pasos previos a la aplicación del artículo 155, precisaron fuentes del Gobierno y del PSOE que, sin embargo, no descartan que la deriva de los acontecimientos acabe dando lugar a una segunda intervención de la autonomía catalana, como reclaman con insistencia y desde hace meses PP y Ciudadanos. Y tiene lugar apenasy en medio de una tensión palpable en el mundo independentista, escindido entre partidarios de aumentar la presión en la calle, entre los que se cuenta el propio president, y los que prefieren evitar las vías unilaterales, como Esquerra.En las últimas semanas ha aumentado el temor a que los CDR aprovechen la presencia del Gobierno de España en Barcelona para