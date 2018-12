Casado tacha a Torra de "desequilibrado" y pide cesarlo mediante el 155

Publicada el 16/12/2018 a las 16:02 Actualizada el 16/12/2018 a las 17:29

El presidente del PP, Pablo Casado , ha pedido este domingo que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución y cese al presidente de la Generalitat, Quim Torra , al que ha tachado de, y ha censurado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, prevea reunirse con él el viernes durante su visita a Barcelona, según informa Europa Press., ha dicho en el acto de presentación del candidato popular a la Alcaldía de Barcelona,, en el World Trade Center de la ciudad.Junto al líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández , Casado ha reprochado a Torra haber apelado a independencia de Eslovenia como referente para Cataluña , y ha instado al Gobierno a "decirle que va a aplicar la legalidad con el 155, que se va a tomar el control de los Mossos d'Esquadra y a cesar a Torra de forma fulminante".Por otra parte, el líder conservador ha defendido este domingo que su partido es "el paraguas más fuerte" del constitucionalismo de cara a las elecciones municipales de 2019 y ha celebrado que Josep Bou vaya a encabezar la lista de los populares en Barcelona. En este sentido, Casado ha recordado que el PP es el partido con más representación en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo, y ha afirmado que Bou se suma "al mejor equipo".Para Casado,en Cataluña y en "comunidades vecinas que han sufrido el pancatalanismo"."Barcelona ahora mismo es el kilómetro cero de España, que ya no está en Madrid", y ha llamado a lograr el voto de ciudadanos que no han confiado anteriormente en el PP pero que quieren un proyecto transversal alternativo al soberanismo.Por ello, ha reivindicado "contar no sólo con los mejores, sino incluso con los que socialmente ya han revalidado su liderazgo y es un honor integrarlos", comoBou. Además del candidato barcelonés, en el acto de este domingo se ha oficializado la designación de los alcaldes del PP en las otras tres capitales de provincia catalanas:en Tarragonaen Lleidaen Girona.