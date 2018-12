Publicada el 21/12/2018 a las 17:53 Actualizada el 21/12/2018 a las 18:50

Dispuesto a "desvestir un santo para vestir otro"

Llamazares, víctima de una "caza de brujas"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón , ha exigido al portavoz parlamentario en Asturias y exlíder de la coalición, Gaspar Llamazares , que sea "coherente" y abandone la organización, eso sí, tras haber pedido perdón a la militancia por usarlaAsí lo ha asegurado en un mensaje en Twitter, tras conocerse que Llamazares confirmó el pasado mes de mayo su disposición a presentarse a las elecciones europeas con su nuevo partido Actúa , que ha impulsado junto al exjuez Baltasar Garzón, según una serie de grabaciones a las que ha tenido acceso Europa Press, y que confirman fuentes de IU. "Tras escuchar los audios es difícil no indignarse por tamaña deslealtad.. Que sea coherente. Y sobre todo que deje de usar a IU y a su militancia para sus proyectos personales", ha defendido el líder de IU.Por su parte, Llamazares ha acusado a la dirección de haber emprendido contra él una, el modelo de las cloacas", en referencia también a esas grabaciones. Los audios que se han hecho públicos corresponden a una reunión que los promotores de Actúa mantuvieron a finales de mayo, según explican las fuentes consultadas, en la sede de Madrid del partido Izquierda Abierta, que dirige Llamazares y que sí está integrado en Izquierda Unida.En dichas grabaciones se puede escuchar, entre otras cosas, a Llamazares mostrándose dispuesto a, en referencia a la posibilidad de dejar Asturias, donde ahora es portavoz de IU, para presentarse con Actúa en una candidatura para las europeas de 2019."Para presentarme a unas elecciones, si tengo que desvestir un santo para vestir otro, que estoy dispuesto a ello, necesito un mínimo organizativo y esto es una organización que comparta línea política, que tenga una estrategia y que no esté divida. Eso es lo que hoy intentamos salvar desde la decisión que hemos tomado ambos", afirmó Llamazares en dicho encuentro, haciendo referencia también a su compañero de filas Baltasar Garzón , también presente en la reunión.En otra de esas grabaciones, Llamazares hace referencia en concreto a las elecciones europeas, confirmando que él tiene "disponibilidad" y avisando de que. "Tenemos que buscar no solamente un cabeza sino en algunas federaciones que tienen mucho voto, como Andalucía o Cataluña, referencias para las europeas", añade. "Yo tengo disponibilidad relativa, porque tendré que desvestir otros santos, pero para desvestir otros santos y poder tener una candidatura por ejemplo europea, tiene que haber confianza y lealtad", insiste en otro momento de la grabación.También destaca la importancia de que no haya en el camino hacia las urnas ni luchas internas ni pugnas de poder, sino "unidad". "Eso se hace sin ruido interno,—avisa—. Tanto Baltasar como yo queremos dar una respuesta que sea unitaria, que nos permita llegar a las elecciones municipales, autonómicas y europeas, porque este señor y yo nos vamos a tener que comer las candidaturas en buena parte, las más importantes".El nuevo partido Actúa celebró el pasado sábado su primera conferencia política, y en ella confirmaron su intención de concurrir a las elecciones europeas, municipales y parte de las autonómicas que se celebran el próximo año con el objetivo de aglutinar a la izquierda descontenta y desmovilizada y frenar el auge de la extrema derecha en Europa, después de la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz Como consecuencia, la dirección de IU pidió el lunes a Llamazares que aclarara si su intención es concurrir con Actúa o seguir formando parte de Izquierda Unida , ya que ambas cosas son "incompatibles", al haber anunciado el nuevo partido su intención de competir contra la coalición de izquierdas en las urnas.De hecho, Alberto Garzón llegó a avisar al parlamentario asturiano de que"Nos parece muy grave es el hecho de que haya personas que siendo de IU, monten un partido político con el que tengan aspiración de competir con IU", afirmó en declaraciones a los medios.No obstante, Llamazares se ha negado a dar explicaciones a la dirección, e incluso a hablar con Garzón, hasta que éste no retire públicamente "su acusación de transfuguismo", y ha denunciado estar siendoAdemás, Izquierda Abierta aseguró en un comunicado que "ni el portavoz federal de IzAb ni ninguno de sus militantes pertenecen ni han pertenecido a organización alguna que haya competido electoralmente con IU". "Actúa, proyecto en el que participan muchos de nuestros afiliados y nuestro propio portavoz, no se ha presentado hasta la fecha a ninguna cita electoral ni persigue anular a ninguna otra formación", afirmaban.