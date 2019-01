Publicada el 13/01/2019 a las 17:01 Actualizada el 13/01/2019 a las 18:01

Más de 2.000 personas se han manifestado este domingo en A Coruña contra el cierre de las plantas que la multinacional del aluminio Alcoa posee en la localidad gallega y en Avilés y han pedido al Gobierno una solución que evite el despido de los trabajadores, según informa Europa Press.La manifestación, que ha arrancado a las 12,00 horas, ha sido encabezada por una pancarta portada por niños que rezaba "Alcoa déixanos sen futuro" (Alcoa nos deja sin futuro) y con cánticos como "Alcoa no se cierra", entre humo de bengalas, y con la presencia de representantes políticos del PP, En Marea, PSdeG y BNG, así como del alcalde, Xulio Ferreiro.Los trabajadores de Alcoa han alertado de que. "La inquietud es muy grande y es normal que la gente manifieste su enfado con lo que está pasando", ha señalado el presidente del comité de empresa de Alcoa, Juan Carlos López Corbacho."Nos sobran motivos para estar enfadados. Hay mucho apoyo político y muy buenas palabras pero al final no se define una apuesta del Gobierno", ha explicado López Corbacho a Europa Press. De esta manera, la plantilla de Alcoa ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchezy que intervenga en un sector "estratégico".Asimismo, el presidente del comité de empresa ha reclamado al Gobierno que,Para López Corbacho, existe una falta de voluntad política. "No sabemos a qué espera el Gobierno para tomar una decisión valiente. Somos el metal del futuro. Tenemos la industria, el conocimiento, las instalaciones. Lo tenemos todo. No hay explicación", ha añadido.Además, ha censurado que "solo son necesarios cinco minutos" para acabar con esta situación. Sin embargo, ha recordado que el 15 de enero es el día que Alcoa ha puesto de límite para hacer efectiva su última propuesta:mediante la aplicación de planes de prejubilación, indemnización o recolocación.Una medida que, a su juicio, dejaría sus plantas en una situación "de agonía" con cerca de 100 trabajadores cada una, ya que tendrían unas. Los empleados de Alcoa opinan que la pretensión de la multinacional estadounidense es cerrar las fábricas que posee en España para importar sus materiales desde otras factorías que tiene en el resto del mundo.