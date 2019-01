Publicada el 18/01/2019 a las 20:55 Actualizada el 18/01/2019 a las 22:00

ACLARACIÓN: No le he pedido a nadie que se afilie a VOX. Les he dicho que cuando en TWITTER he preguntado a la gente, ¿qué les digo a los del @PPopular? Algunos han respondido: “que se afilien a VOX”.



Podéis revisar el vídeo, amigos periodistas. — Jaume Vives Vives (@JaumeVivesVives) 18 de enero de 2019

La dirección del Partido Popular se había conjurado para que en la convención nacional que este fin de semana celebra en Madrid el partido de ultraderecha Vox, con el que ha pactado en Andalucía, no fuese protagonista. Pero los deLa idea de hacer de launo de los ejes de la convención les jugó a los conservadores una mala pasada este viernes, jornada inaugural del cónclave. Jaume Vives, portavoz de Tabarnia, intervino en una de las mesas, la que abordaba "la unidad de España y el futuro de Cataluña", y tras admitir que llegaba a Madrid "cabreado" por tener que participar en esta cita del PP, dijo que al partido de Casadoy que, cuando comentó en Twitter que venía a este acto, la respuesta que obtuvo en la red socialDurante mucho tiempo ha abandonado a muchísima gente y, a lo mejor en plan broma, eh, pero a mí lo que me han pedido es que os afiliéis a Vox y que los que no lo hagáis, que sepáis escoger buenos compañeros de viaje", dijo Vives. El líder del PP,escuchaba desde la primera fila del auditorio.La mesa estaba siendo moderada por la portavoz del PP en el Congreso , Dolors Montserrat. Y junto a Vives intervinieron, expresidente de Sociedad Civil Catalana y Teresa Freixes, presidenta de la organizaciónVives explicó que el enfado con el PP viene porque los no nacionalistas en Cataluña se han sentidoen los últimos años y porque la aplicación del artículo 155 de la Constitución llegó. "No ha arreglado los dos problemas que tenemos: la educación y los medios de comunicación", dijo.También señaló que hay dos colectivos a los que el PP "ha despreciado". Se refirió a los catalanes no nacionalistas y los católicos, a los quehan advertido en los últimos días desde Génova.Tras sus palabras, recurrió a su perfil de Twitter para hacer la aclaración de que él no había llamado personalmente a votar al partido de Abascal, sino que habían sido los usuarios de esta red social los que le habían pedido que trasladase esta idea en el cónclave.