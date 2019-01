La directora de 'El Intermedio' celebra que se archive la causa de Dani Mateo e incide en que "era humor"

Publicada el 18/01/2019 a las 17:57 Actualizada el 18/01/2019 a las 18:49

La directora del programa 'El Intermedio', Carmen Aguilera, ha celebrado que el juez haya acordado el sobreseimiento de la investigación abierta contra Dani Mateo por sonarse la nariz con laen un 'sketch'. "Era humor, era ficción. Dani es un cómico que leía un guión, no era un acto político", ha dicho. Informa Europa Press.Así lo ha manifestado este viernesen declaraciones a los medios después de la presentación del documental Detrás del muro. "Le he prohibido acercarse a una bandera", ha bromeado, al tiempo que ha destacado que están "muy contentos" por la decisión del juez que, a su juicio, es "lógica". "La ofensa viene porque estamos en, quizás hace cuatro años no habría pasado pero ocurrió y pedimos disculpas si alguien se había sentido ofendido", ha subrayado la directora de 'El Intermedio', quien ha reconocido que Dani Mateo "lo pasó francamente mal" porque fue la "diana en la que se cebaron".Asimismo, ha asegurado que, tras ver la "incomodidad que vino" tras el 'sketch' del humorista , se "habría ahorrado" la broma. "Si llego a saber el lío me lo habría ahorrado, pero. Esta bola de nieve nos sobrecogió un poco a todos", ha indicado. La directora del programa de La Sexta ha afirmado que "hay, ya que, por ejemplo, "con la gente vulnerable no se puede hacer humor". "Hay que saberen el que estás, no es lo mismo hacer humor en la barra de un bar que en un programa nacional de prime time. Tiene que valorar muy bien dónde estás haciendo humor", ha explicado.En la misma línea, el periodista de 'El Intermedio' Fernando González, Gonzo, ha defendido a su compañero Dani Mateo tras estar en "el ojo de la polémica". "La Fiscalía demostró que la polémica era inventada. No voy a hablar ni de Dani ni de la bandera, que hablen aquellos que convirtieron", ha sentenciado. Para el comunicador, los límites de la libertad de expresión "son muy claros" ya que "están en la Constitución española". "Después la interpretación la hacen los jueces", ha concluido.