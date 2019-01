Ábalos ofrece explicar el 7 de febrero en el Congreso la decisión de bloquear al 'Open Arms' y al 'Aita Mari'

Publicada el 28/01/2019 a las 12:20 Actualizada el 28/01/2019 a las 12:21

La "hipocresía" de la derecha

Política común en Europa

PP y PNV piden explicaciones sobre Mali

El ministro de Fomento,, ha ofrecido comparecer en el Congreso el próximo 7 de febrero para explicar la decisión de la Dirección de la Marina Mercante —dependiente de su Ministerio— de bloquear la salida al Mediterráneo de los barcos humanitarios. Así lo ha asegurado el portavoz del PSOE en la Diputación Permanente de la Cámara, José Zaragoza, quien ha indicado que Ábalos ya ha registrado su propuesta a comparecer en sede parlamentaria.El Gobierno alegó hace semanas que la negativa a que los barcos abandonaran sus puertos. En el caso del Open Arms, además, fuentes de la delegación de Gobierno en Cataluña explicaron que esta embarcaciónPero estas explicaciones no han sido suficientes para, que han reclamado en el Congreso la comparecencia del ministro Ábalos, así como de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por este mismo asunto.Los conservadores han sido los más críticos con la política del Gobierno en materia migratoria. Su portavoz en este debate, Carlos Rojas, ha hablado deen la labor del Gobierno, pero también de "la inmigración descontrolada" y el "efecto llamada" que, a su juicio, están provocando las políticas de Sánchez.En el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, Rojas ha reclamado la presencia de Ábalos para que explique por qué "ahora no dejan salir" a estos barcos cuando,humanitaria en el Mediterráneo, y si el Ejecutivo está cumpliendo con la ley bloqueando a estos barcos o si la estaba cumpliendo antes cuando podían salir a salvar vidas.Este discurso ha sido criticado por la mayoría de la oposición, especialmente en lo que respecta a las acusaciones de "efecto llamada". Para el portavoz de Unidos Podemos en este debate, el diputado de En Comú Marcelo Expósito, la presencia de Ábalos en el Congreso no sólo es necesaria para que explique la situación del Open Arms y el Aita Mari, sino también para "decirles algunas cosas a las derechas de la Cámara"."Uno tiene que escuchar a los hijos putativos del 'Santiago y cierra España' gesticular y decir frases ocurrentes como si la fosa común del Mediterráneo fuera una cuestión de 'cierra España' y de hacer titulares chistosos", ha denunciado el diputado., criticando que no se pueda rescatar a personas y a niños que ahora mismo están cruzando el Mediterráneo", ha apuntado también el portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, antes de acusar al PP de "hipocresía".Desde el PDeCAT, su representante Carles Campuzano, se ha mostradopor la decisión de Sánchez de bloquear misiones humanitarias, aunque ha aclarado que no comparte el "discurso alarmista" de los conservadores.En su intervención ha recordado al Gobierno que si hay organizaciones humanitarias ejerciendo su labor en el Mediterráneo, es porquey son "incapaces" de hacer frente a esta situación con vías alternativas, legales y seguras, para que los inmigrantes puedan acceder al país. "Nos sorprende que los buques estén bloqueados y queremos explicaciones", ha señalado.Su homólogo de ERC, Xavier Eritja, también ha reclamadoen materia de inmigración y ha llamado al Gobierno socialista a cumplir con las cuotas de reubicación, en lugar de estas "decisiones absurdas" de bloquear al Open Arms y el Aita Mari. Para Eritja, detrás de las "excusas técnicas" se esconden valoraciones políticas.La política conjunta europea ha sido, también, la reclamación de Ciudadanos tras relatar la política deque, a su juicio, ha llevado al Gobierno en materia migratoria. La diputada de la formación naranja Melisa Rodríguez ha recordado en su intervención la "campaña de marketing" del Gobierno, en junio, con el Aquarius , su negativa a recibir al pesquero español Nuestra Señora de Loreto , o el actual bloqueo del Open Arms y el Aita Mari.Por su parte, el representante de PNV Mikel Legarda, ha defendido la necesidad de que el Ejecutivo explique, no sólo con la situación de estos barcos, sino también sobre la política de refugiados y de asilo, así como sobre el Plan anunciado por la ministra Valerio para el retorno voluntario de los inmigrantes de Mali.Sobre este Plan también ha habido una solicitud de comparecencia, por parte del PP. En este sentido, el PSOE ha señalado que también hay un ofrecimiento a comparecer por parte del secretaria de Estado de Migraciones,, para explicar estas medidas.