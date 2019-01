La candidata de Podemos San Sebastián de los Reyes dimite y acusa al portavoz de 'Sí se Puede' de "indecencia" en las primarias

Publicada el 31/01/2019 a las 17:52 Actualizada el 31/01/2019 a las 17:53

La candidata de Podemos a la Alcaldía de San Sebastián de los Reyes, Marián González,de ese puesto yal actual portavoz de 'Sí se Puede!', Iván Cardador, de inscribir gente para votarle en las primarias en las que se enfrentaron hace unas semanas. Informa Europa Press."Estimados compañeros. Tras una serena reflexión sobre el proceso, los resultados y las circunstancias que se han producidoSan Sebastián de los Reyes, ruego gestionéis mi baja como cabeza de lista de las primarias municipales, así como la de Secretaria General del Municipio. Sigo confiando en el proyecto político de Podemos , y lo apoyarés y del circulo de San Sebastián de los Reyes. Un saludo fraternal. Sí se puede!", recoge el documento que ha presentado Marián González a Podemos, del que no ha recibido aún respuesta según ella misma ha confirmado.González ha dejado muy claro que el motivo de su renuncia es que tiene "de que antes de las primarias, Iván Cardador inscribió a gente que le votó". "Es. No puedo llevar de número dos en mi candidatura a una persona de la que sospecho que ha logrado los apoyos así", ha explicado en declaraciones.No obstante, ha dejado claro que no lo denuncia porque "aunque legalmente no es reprobable, sí lo es éticamente". Por otro lado, Marian González ha pedido a Cardador que dimita , aunque dice tener claro que no lo hará porque "alguien que llega hasta aquí de esta forma, no va a dar". Por último, ha dejado claro su apoyo a Irene Montero . "Mi afinidad es con su sector y seguiré trabajando en su proyecto", ha subrayado.