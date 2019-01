Dimite el secretario general de Podemos Móstoles, el municipio con más inscritos tras Madrid

Publicada el 30/01/2019 a las 18:34 Actualizada el 30/01/2019 a las 18:35

El, Jesús Arrabé, cuyo candidatura apoyó en su momento Íñigo Errejón,ante el Consejo Ciudadano Local en una misiva en la que anuncia que deja su actual cargo ya que el proyecto por el cual se le eligió en junio de 2018 "ya no existe". Informa Europa Press."Una vez dinamitados los consensos alcanzados que dieron nacimiento al actual Consejo Ciudadano no encuentro coherencia en seguir al frente de un proyecto que no ha sido ratificado por las urnas, y ante la", según explica en la carta. Arrabé, que se presentó comoentre las diversas familias de Podemos, continúa afirmando que cree que es su deber echarse "a un lado" y que sea otra persona, el conjunto de la organización, "quien asuma el testigo pudiendo encontrar solución en donde yo he fallado".Esta renuncia llega después de conocerse que el ya excoportavoz de Podemos, portavoz de Ganar Móstoles y segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento,, considerado cercano al sector de Íñigo Errejón,a las primarias de Podemosde mayo. Móstoles es el segundo municipio de la región, tras la capital, con más inscritos de Podemos,. Ortega explicó entonces que se apartaba del proceso porque este "se revela como una mera prolongación de la guerra del aparato, en vez del debate político, sano y fecundo para conformar loslas elecciones municipales".Junto a él-formación que desde 2016 está en el Gobierno junto a PSOE e IUCM-LV-, Susana García, Miguel Ángel Ortega, Isabel Cruceta y Alfonso Vinuesa. Su dimisión del Consejo Ciudadano de Podemos en la localidad y su retirada de la candidatura a las primarias internas también llegó después de su apoyo público a la creación de la candidatura de Más Madrid, con Iñigo Errejón , para la Comunidad de Madrid, y de que la coportavoz de Podemos Móstoles, Mónica Monterreal, consideradaal sector de Pablo Iglesias, presentase su candidatura a las primarias de Podemos Móstoles.Ahora, Arrabé en su despedida toma prestada, quien dimitió la pasada semana como secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, que, según asegura, describe la "realidad" que siente: "Cuando no tienes margen para dirigir, y no compartes el rumbo, te tienes que ir".El exsecretario de la organización local insiste en quetiene muchos frentes. "Hoy decido abandonar este frente que, a la vez, siento me ha abandonado a mí, pero jamás abandonaré la lucha por lo que es justo, por los derechos humanos", ha apuntado. Arrabé cierra su carta con una reflexión: "Siento en el corazón laque muchas compañeras y compañeros sentirán al leer esta carta, y solo puedo deciros que en una carta como está el dolor que siento no se puede trasmitir, pero que me voy con una lección clara y es que solosalva al pueblo".