Espinar seguirá en Podemos

Acabo de presentar mi dimisión en los órganos de Podemos.

Muchas gracias por todo. pic.twitter.com/nrWmuzHbhj — Ramón Espinar (@RamonEspinar) 25 de enero de 2019

El secretario general de Podemos de la Comunidad de Madrid,, ha anunciado este viernes que ha dimitido de todos sus cargos en el partido así como que deja su escaño en la Asamblea de Madrid y en el Senado, donde estaba como portavoz. Según argumentó en un comunicado, "en la situación actual no se dan las condiciones para llevar el proyecto de Podemos en Madrid hacia donde creo que debe dirigirse". Fuentes del partido sostienen que Espinar rechaza que Podemos presente lista propia a las próximas autonómicas madrileñas, que es la opción que ahora mismo promueve la dirección estatal de Podemos liderada por Pablo Iglesias.Esta salida se produce una semana después de que Íñigo Errejón anunciara que se presentaba como candidato a presidir la Comunidad de Madrid por la Plataforma Más Madrid, la misma que la de la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, abriendouna crisis en Podemos, que también se ha llevado el escaño del propio Errejón, que dejaba el Congreso de los Diputados a principios de esta semana. En su escrito, Espinar asegura que liderar un proyecto político "esque implica proponer el rumbo y dirigir el esfuerzo colectivo", y afirma que ahora mismo no puede poner en práctica sus posiciones políticas.El entorno del ya ex secretario general madrileño de Podemos sostiene que Espinar no ve claro que Podemos tenga opciones de sacar un buen resultado si se presenta en solitario o junto a IU a las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, en contra del criterio de la dirección de Iglesias, que promueve esta opción tras la salida de Errejón. El propio errejonismo coincide en la interpretación y asegura que la dimisión de Espinar espara que acepte que Podemos se presente a los comicios en solitario o junto a IU, pero no con Errejón.La propia dirección estatal del partido morado no rechaza este análisis, aunque los dirigentes consultados porculpan a Errejón de haber partido en dos el partido en Madrid con su alianza con Carmena. "Hay consenso en que Unidos Podemos tiene que presentarse", sostiene un dirigente nacional de Podemos, quea las próximas elecciones, como hará con las municipales en Madrid, donde –salvo sorpresa– apoyará a Carmena sin ir en su lista. Sin embargo, "también consenso en que hay que construir la mayor unidad posible", lo que implica que la formación no descarta ningún tipo de pacto."Dejar paso es la decisión más responsable y que creo, en conciencia, debo tomar", indicó en su comunicado Espinar, casi desaparecido durante esta semana. El ya ex secretario general aseguró que seguirá participando en política, militando en Podemos y "" que le han "enseñado en estos años tantas cosas". "Existimos porque España necesita un proyecto de futuro para todos y eso no termina con uno u otro dirigente al frente", entiende.En su opinión, la responsabilidad de "reconstruir una alternativa que responda a ese reto sigue siendo de todos y todas". "Ojalá quienes siguen en tareas de dirección sean capaces", añade Espinar, quien se marcha "de quienes han compartido" con él tareas tanto en el Parlamento madrileño como en el Senado.