El 70% de los españoles considera que Vox es un partido de extrema derecha

Publicada el 31/01/2019 a las 12:55 Actualizada el 31/01/2019 a las 18:05

Vox se vaa ojos de los españoles. Ese es uno de los indicadores que refleja el barómetro del CIS publicado este jueves, correspondiente a enero, que asimismo refleja que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el líder mejor valorado, así como que el número de indecisos de cara a las próximas elecciones vuelve a batir un récord o que menos de la mitad de los encuestados decidirá su voto teniendo en cuenta la crisis territorial en Cataluña.Tal y como comenzó a hacer ya en la encuesta del mes pasado, el barómetro del CIS de enero: los únicos datos que ofrece son los relativos a la intención directa de voto, es decir, el porcentaje de encuestados que responde que va a votar a cada partido sin aplicarles mecanismos de corrección –la comúnmente conocida como cocina–. El director del instituto, José Félix Tezanos, asegura que eliminó esta cocina porque, desde 2015, cuando acabó el bipartidismo y los españoles empezaron a mostrar una mayor variación de voto, "los pronósticos son complejos" y las proyecciones "no valen".Teniendo en cuenta esta consideración, el PSOE es el partido más nombrado por los encuestados, ya que un 29,9% de ellos aseguran que escogerán su papeleta en las próximas elecciones. Un 17,7% elegiría a Ciudadanos, un 15,4% a Podemos y sus confluencias, un 14,9% al PP y un 6,5% a Vox. Pese a que estos datos no pueden interpretarse como una proyección de voto para los próximos comicios,

1. Vox, anclado en la extrema derecha

La formación liderada por Santiago Abascal consigue en el barómetro de este mes sus mejores datos de intención directa de voto. Pero lo cierto es que el partido, lejos de ser percibido como "de extrema necesidad" –como se reivindica Abascal–, está claramente encuadrado en la extrema derecha: los encuestados lo puntúan con una media de un 9,3 (siendo el 1 la izquierda más radical y el 10 su contrapunto en la derecha). De hecho, el 69,8% de todos los que han respondido a la encuesta consideran que Vox se encuadra en los puntos 8, 9 o 10 del baremo.

2. La situación en Cataluña no influye en el voto de la mayoría

El CIS pregunta a los encuestados si "la actual situación de Cataluña puede influir mucho, bastante, poco o nada en su voto en próximas elecciones". Y la mayor parte de ellos, el 33,2%, responde que su elección no se verá "nada" condicionada a la crisis territorial, mientras un 17,9% asegura que Cataluña pesará "poco" en su decisión –entre ambas opciones suman un 51,1%–. Por el contrario, para un 42,9% de los encuestados la cuestión es capital: un 21,6% asegura que le influirá "mucho" a la hora de votar, por un 21,3% que sostiene que lo hará "bastante".

3. Un voto que arrastra otros

Otra de las preguntas novedosas del CIS es la relativa a si los votantes elegirán la misma papeleta para las tres urnas que habrá en las próximas elecciones: las de europeas, municipales y autonómicas. La mayor parte de los encuestados, el 40,9%, aseguran que votarán al mismo partido en las tres urnas. Por el contrario, un 33,4% asegura que "votaría a distintos partidos, dependiendo de cada elección", mientras un 10,6% sostiene que en unas elecciones votaría y en otras se abstendría.

4. Ni la mitad tiene decidido su voto a cuatro meses de las elecciones

Quedan menos de cuatro meses para que se celebren los comicios autonómicos, municipales y europeos –serán el 26 de mayo–, pero pese a esa cercanía, la mayor parte de los encuestados por el CIS asegura no haber decidido su voto. Únicamente el 47,2% asegura tener claro qué papeleta escogerá en mayo, mientras un 16,9% sostiene que duda entre varios partidos y el 28,4% dice que "lo decidirá cuando estén más próximas las elecciones". El 7,5% no sabe o no contesta.

5. La mitad de los encuestados votan siempre o casi siempre lo mismo

Una buena parte de los votantes aseguran ser fieles a su partido siempre o en la mayor parte de las ocasiones. El 24,7% de los encuestados por el CIS dice votar "siempre por el mismo partido", mientras que el 24,6% afirma que "por lo general" siempre escoge la misma papeleta. Por el contrario, un 40,4% de los encuestados plantean que, "según lo que más les convenza en ese momento, votan por un partido u otro, o no votan". Solo el 6,5% asegura que no suele votar.

6. Voto + simpatía

Hasta el pasado mes de diciembre y desde la llegada de José Félix Tezanos a la presidencia del CIS, la mayor parte de los barómetros tenían una cocina muy simple para ofrecer una estimación de voto: la conseguida a partir de la suma entre la intención directa de voto de cada partido y su simpatía, es decir, el porcentaje de encuestados que lo situaban como la formación más próxima a sus ideas. Tomando como referencia esta rudimentaria cocina, el PSOE estaría en primera posición con el 24,1%, seguido de Ciudadanos con el 14,3%, Unidos Podemos con el 12,5% y el PP, con el 12,4%.

7. Los líderes más valorados

Según el barómetro de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue siendo el líder de los principales partidos mejor valorado, aunque mantiene su tendencia descendente y obtiene una media de un 3,8. El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, lo sigue de cerca con un 3,6, casi la misma nota que obtiene Albert Rivera, que saca un 3,5 de media. Los peor valorados son los líderes de PP y Podemos, Pablo Casado y Pablo Iglesias, que obtienen un 2,9 y un 2,8, respectivamente.

8. crece La preocupación por la violencia machista

El principal problema para los encuestados sigue siendo, con mucha diferencia, el paro: el 56,8% lo menciona cuando se le pregunta por ello. Pero, aunque aún no está entre las primeras posiciones, la preocupación social por la violencia contra la mujer crece varios puntos: si en diciembre apenas un 2,4% lo mencionaba, ahora hasta un 7% lo incluye entre los principales problemas. La politóloga Berta Barbet, consultada por infoLibre, explica que este indicador es muy volátil y está muy determinado por la agenda mediática del mes en cuestión.