Publicada el 06/02/2019 a las 17:06 Actualizada el 06/02/2019 a las 18:07

El arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, ha afirmado sobre los presuntos abusos sexuales de Arbeca (Lleida) y Constantí (Tarragona), que han sido apartados de sus funciones: "Han podido tener sus errores y han podido tener sus faltas, pero no son tan graves como para poder decir que tienen que ser secularizados, de ninguna forma", informa Europa Press."Los he apoyado hasta este momento y los continuo apoyando", de acuerdo con lo que les ha dicho la Santa Sede, de que, ha afirmado en declaraciones a los medios este miércoles. "A veces pienso: ¿Y no hay un mal momento, en un mosén?". Así ha reflexionado y ha dicho que cree que puede haber un mal momento en la vida que les lleve a hacer una cosa de la que quizás se arrepentirán toda la vida.Ha añadido que opina que desde el Arzobispadocon las familias afectadas y, sobre los dos religiosos, ha añadido: "Para mí, no son unos desgraciados". El arzobispo ha firmado este miércoles el documento en el queal rector de la parroquia de Arbeca (Lleida), Josep Maria Font, un día después de haber apartado de sus funciones al párroco de Constantí (Tarragona), Francesc Xavier Morell, ambos presuntamente involucrados ena menores.Hay otro religioso acusado de abusos en Constantí, Pere Llagostera, pero falleció hace dos años.