El PP mantiene la concentración: "Romper' el 'diálogo' no es creíble en boca de este Gobierno"

Publicada el 08/02/2019 a las 15:24 Actualizada el 08/02/2019 a las 16:12

El gesto del Gobierno dede dar por rotas las negociaciones abiertas con el Govern para intentar poner en marcha espacios de diálogo en los que buscar una solución acordada para la crisis política catalana no ha hecho ningún efecto en el Partido Popular.se mantiene según avanzaron fuentes de la dirección de la formación liderada por Pablo Casado."Hoy más que nunca, la movilización del domingo redobla su sentido porque el Gobierno ha demostrado su adicción a la mentira y al engaño. El domingo, solo con la bandera de España, la sociedad le dirá a Sánchez:, subrayan las citadas fuentes.El PP está ultimando, junto a Ciudadanos, los detalles de la cita del domingo, convocatoria a la que se sumó desde el primer minuto Vox y que también contará con la presencia otras organizaciones de ultraderecha como Falange, España 2000 y Hogar Social. A ojos del principal partido de la oposición, "romper" el "diálogo", como ha sostenido la vicepresidenta Carmen Calvo, "no es creíble en boca de este Gobierno".En, sede nacional del PP, están convencidos de que "la única garantía que Sánchez puede dar de que no volverá a ceder a los que quieren romper España, es poner el futuro del país en manos de los españoles".