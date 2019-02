En Marea lleva su guerra a la votación de los Presupuestos: cuatro diputados votan a favor y una en contra

Publicada el 13/02/2019 a las 06:00 Actualizada el 13/02/2019 a las 13:24

La guerra interna de En Marea llega a Madrid en pleno debate sobre los Presupuestos Generales del Estado. Este miércoles por la mañana, la dirección del partido gallego, comandada por Luís Villares, anunció en un comunicado que los cinco diputados en el Congreso de la alianza formada por Podemos, IU y Anova votarían en contra de comenzar a tramitar las cuentas negociadas por el Gobierno y Unidos Podemos. Pero finalmente cuatro de los cinco parlamentarios prestaron sus votos al proyecto de Presupuestos, pese a que eso no bastó para que salieran adelante, argumentando quede En Marea en el Congreso.El anuncio de la dirección gallega del partido En Marea se produjo por la mañana, apenas unos minutos antes de la votación en la que el proyecto de Presupuestos fue derribado. En un comunicado, la cúpula de Villares achacó al Gobierno una "falta de compromiso presupuestario en las inversiones con las necesidades económicas, ambientales, sociales de Galicia", ypara su modificación durante la tramitación parlamentaria". El Ejecutivo, señalaba el comunicado, "se comportó durante la tramitación parlamentaria como si tuviese una mayoría de la que no dispone, sin escuchar las legítimas demandas" de En Marea.No obstante, cuatro de los cinco diputados de la organización en el Congreso –los dos de Podemos, uno de Anova y la de IU– terminaron votando a favor de tramitar las cuentas. Y lo hicieron porque consideran, en palabras de uno de esos dirigentes, que "el partido instrumental de En Marea", el que lidera Villares y al que están enfrentados tanto los tres partidos como los principales alcaldes de las mareas,que toma el subgrupo parlamentario.Rechazar las cuentas, afirman fuentes de En Marea en el Congreso,. "En Marea Congreso, la coalición que la rige, y los tres partidos (Anova, Podemos, IU y los alcaldes) tenemos claro que votar", argumentaron minutos antes de terminar apoyando la tramitación de los Presupuestos. No obstante, la diputada Alexandra Fernández (Anova), enfrentada con el resto del grupo parlamentario, sí que votó en contra de tramitar las cuentas, la misma opción que apoyaron PP, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Coalición Canaria, Foro y UPN.