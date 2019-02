Villacís niega haber intentado entrar en Vox en 2015 para las municipales aunque admite haber hablado con sus dirigentes

Publicada el 26/02/2019 a las 11:24 Actualizada el 26/02/2019 a las 12:11

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís , ha negado este martes que hubiera intentado entrar en Vox , información que asocia a que ella es laa la alcaldesa, Manuela Carmena . "No he militado en otro partido que Ciudadanos", ha apostillado.Así se ha referido la portavoz a la información que avanza Abc según la cual se citó en un restaurante madrileño con los dirigentes de Vox, Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros, actual vicesecretario de Relaciones Internacionales, en febrero de 2015. La cuestión era la posible entrada enY es que desde Vox han afirmado que le ofrecieron integrarse comode la lista a la Asamblea madrileña, ya que el "número uno" se lo reservaban a Abascal, mientras que la de la Alcaldía se guardaba para Ortega Smith . Además, las fuentes citadas por Abc del partido de ultraderecha también han garantizado que Villacís les contó que Ciudadanos les había tomado la delantera y le habían prometido imprimir su nombre en lo más alto del cartel de las municipales.Villacís ha asegurado que "a nadie le llama la atención que cuando te conviertes en alternativa, esto forma parte del juego de lase debería combatir con política y no de lo que se hace en este momento".En este punto, ha añadido que la formaciónse ha convertido "en la alternativa real al Gobierno de Carmena". "Es algo a lo que lamentablemente nos tendremos que acostumbrar en estos tiempos", ha concluido.