El Gobierno intentó negociar con la familia Franco la exhumación del dictador hasta esta semana

Publicada el 02/03/2019 a las 12:10 Actualizada el 02/03/2019 a las 12:35

La "obstaculización constante" de la familia

El Gobierno ha intentado negociar con la familia de Francisco Franco hasta esta semana la exhumación del dictador , según han confirmado fuentes del Ejecutivo. El periódico eldiario.es informa este sábado de que un enviado del Ejecutivo socialista ha intentadosegún recoge Europa Press. "El propósito del Gobierno es dar todas las garantías a las partes, respetando como no puede ser de otro modo todos los plazos administrativos y judiciales que procedan en cada momento", han señalado fuentes de Moncloa, destacando que la exhumación de Franco es una decisión "acordada por mayoría en el Congreso y emprendida por el Gobierno".Sin embargo, los familiares de Franco han decidido romper estas conversaciones y han reiterado su intención de acudir a los tribunales. Las conversaciones entre el Gobierno y la familia de Franco se han venido manteniendo en los últimos días. Según eldiario.es, la reunión entre el enviado gubernamental y el representante de la familia Franco se celebró a finales de la semana pasada.El Gobierno estaba dispuesto a abrir una vía de negociación si la familia aceptaba la exhumación. El objetivo del Gobierno era negociar dónde se volvía a enterrar a Franco y cómo iba a ser la exhumación.El enviado gubernamental trasladó al representante de los Franco que sacar al dictador del Valle de los Caídos es una decisión política de un Gobierno y un Parlamento democráticos y que, por lo tanto, "no se discute", según la información de eldiario.es.Finalmente esta semana, los nietos del dictador han afirmado que no quieren seguir hablando y que recurrirán a los tribunales . La última semana de febrero todos los miembros de la familia Franco se encontraban en España, por lo que pudieron celebrar un cónclave familiar presencial para decidir su respuesta al Gobierno.Este viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, criticó la "obstaculización constante" de la familia Franco para proceder a la exhumación de los restos del dictador y aludió al "compromiso verbal y por escrito" de la Iglesia católica para no oponerse al traslado de los restos."En este momento ni yo ni nadie podría decir cuáles van a ser los siguientes avatares de esta actitud de obstaculización constante de la familia del dictador. Somos un Estado garantista, pero en el momento en que se pueda producir el punto final de la exhumación de los restos de Franco lo haremos", afirmó Calvo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes.