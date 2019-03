Publicada el 05/03/2019 a las 06:00 Actualizada el 04/03/2019 a las 21:05

"Yo lo que quiero es que cumplan con lo que dicen.". El que habla es el periodista y escritor, presidente de la Fundación Nido. Cuando lo dice, lo hace con conocimiento de causa. Su hijo Cristóbal nació con una parálisis cerebral hace 38 años y desde entonces es dependiente. Su situación, como la del resto de personas con esa discapacidad que viven en Madrid, está empeorando. Y es que el Gobierno regional presidido por Ángel Garrido no cubre los gastos reales de las asociaciones y fundaciones que les atienden en centros de día y residencias. Así lo denuncian estas mismas organizaciones que, este martes, se concentrarán a las 11.00 horas ante la Consejería de Políticas Sociales y Familia para reclamarSegún Aspace, entidad sin ánimo de lucro de Atención a la Parálisis Cerebral de toda España, la parálisis cerebral es "un trastorno global de la persona consistente en un desorden permanente (irreversible y persistente a lo largo de toda la vida) y no inmutable (no quiere decir que las consecuencias no cambien involutiva o evolutivamente) del tono, la postura y el movimiento (trastorno neuromotor), debido a una lesión no progresiva (no aumenta ni disminuye, es decir, no es un trastorno degenerativo) en el cerebro antes de que su desarrollo y crecimiento sean completos (se produce en un período de tiempo en el cual el sistema nervioso central está en plena maduración)". Como tal, necesitan una atención especial. Pero no lo considera así la Comunidad, según denuncia Aberasturi y la propia Aspace. YEn el actual acuerdo, explica Aspace, "las personas con parálisis cerebral son reconocidas como personas con, cuando la realidad es que el 95% de las que acuden a los centros de día de la Comunidad de Madrid además presentan una discapacidad intelectual, audiovisual, auditiva, etc.". "No tienen ni idea de lo que hablan. Legislan desde los despachos sin conocer la realidad y, cuando la ven, les da igual", denuncia Aberasturi, que critica que los reconocidos como discapacitados físicos son los que menos fondos públicos perciben del Gobierno autonómico.La subvención que reciben es, concretamente, del. El 43% restante, por tanto, tiene que ser soportado por los familiares y las asociaciones y fundaciones que trabajan en centros de día o en residencias con atención 24 horas y 365 días al año. Según la Comunidad de Madrid, explica Aberasturi, los gastos se distribuyen del siguiente modo: 50% para personal y 50% para "gastos corrientes". Nada más lejos de la realidad. "El 75% de la subvención se invierte en gasto de personal del centro", afirma. El resto de "costes —como el agua, la luz o el teléfono— son soportados por el dinero que va entrando a través de actividades que realizamos como, por ejemplo, mercadillos", asegura.Pero hay un problema: el coste de la vida ha aumentado. "Ha subido el gas y la luz pero pretenden que sigamos pagando todo con el mismo dinero", critica Aberasturi. Y es que, según los cálculos que desgrana, la situación actual es peor que la de hace diez años. "Los centros de día eran subvencionados en 2012 con 67,72 euros al día por cada plaza; ahora, con 66,86. Sin embargo, el coste real del centro de día ronda los 112 ó 117 euros, es decir,", lamenta. En las residencias, la misma tónica: ", más o menos", añade.No obstante, Aberasturi recuerda que en 2012 España se encontraba en plena crisis económica. En ese momento, entendieron la bajada de las subvenciones. "Hicimos muchos sacrificios", recuerda. "Pero cuando acabó pensábamos que esto se iba a restablecer. Es lo que nos dijeron. Pero los fondos han ido disminuyendo hasta llegar al", explica.Desde la Comunidad, dice, les indican que el problema es que. "No es verdad. Tenemos menos del que tendríamos que tener", denuncia. En todo caso, añade, en caso de que quisieran prescindir de algunos de sus trabajadores —como fisioterapeutas o profesores—, tampoco podrían. "No podríamos pagar los despidos porque no tenemos dinero".Muy distinta es la versión que dan desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. A preguntas de, fuentes de la institución aseguran que "para plazas de centro de día y residencias para personas con parálisis cerebral". Lo dicen porque "siempre" han mantenido un "diálogo fluido" con las entidades que tienen plazas concertadas con el Gobierno regional, argumentan. Y porque, además, los acuerdos marco "han sidocon la mayoría de las entidades prestadoras del servicio de residencias".Por eso, defienden el Acuerdo Marco de residencias que ya ha sido publicado. Este, y los demás relativos a la atención de personas con parálisis cerebral, argumentan desde la Consejería, "homogeneizan las condiciones de prestación y dan a todas las plazas disponibles el mismo tratamiento en cuanto a contratación, precios y condiciones"."Se estima que, en el último acuerdo del 12 de febrero para la atención en centro residencial se invertiránpara financiar la atención de más de 400 plazas residenciales para estas personas en los próximos cuatro años", especifican. Y es que, dicen, se "incorpora un". "La red de discapacidad de la Comunidad [de Madrid] es un referente por calidad y especialización", argumentan.Ese acuerdo, el de residencias, deberá estar firmado y en vigor antes de las próximas elecciones autonómicas del mes de mayo. "El de los centros de día se ha prorrogado hasta finales de este año", explica Aberasturi, por lo que será competencia del nuevo gobierno regional que salga de las urnas del próximo 26 de mayo. "Nuestros problemas son del día a día, no del político de turno. Yo lo que quiero es que cumplan con lo que aseguran de que la atención a la discapacidad en la Comunidad es gratuita y la mejor de España", critica.Su lucha no cesará con la concentración de este martes. "Estamos planteando acciones entre varias asociaciones porque, pero es muy difícil", explica. Y es que los protagonistas no son ellos, sino personas con parálisis cerebral con peores condiciones para la lucha social.