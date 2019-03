Cristina Cifuentes se acoge a su derecho de no declarar en la comisión de investigación sobre universidades

Publicada el 06/03/2019 a las 11:07 Actualizada el 06/03/2019 a las 11:54

La expresidenta regional Cristina Cifuentes ha manifestado este miércoles su derecho a no declarar en la comisión de universidades de lapor el caso Máster por recomendación de su abogado al indicar que el asunto está bajo investigación judicial.En la última sesión de este órgano parlamentario, la exmandataria regional ha indicado que el contenido al que aludiera durante su comparecencia versaría sobre un asunto que está bajo la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid y también por la Audiencia Provincial de Madrid, dado que se registró un recurso para pedir suAparte, ha relatado que en sede judicial ya dio respuesta a lasque le han formulado los diputados de Podemos Eduardo Fernández Rubiño y el portavoz adjunto de Ciudadanos , César Zafra, que habían solicitado su asistencia.Cifuentes ha comentado que en esta materiaen esta comisión parlamentaria por lo expuesto, dado que intervenir podría colisionar con el artículo 24 de la Constitución sobre el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva. En consecuencia y por recomendación de su abogada, ha manifestado que no iba a contestar ninguna pregunta.Durante las interpelaciones que le han lanzado los diputados durante la hora de sesión de la comisión, Cifuentes se ha mantenido en todo momentoincluso triste en algunos instantes y sin mirar directamente a ninguno. Solo lo ha interrumpido para explicar la determinación de no declarar en la sesión.Zafra ha manifestado que esperaba que dirigiera palabras de perdón por lo ocurrido ante los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos, dado que la forma en la que se produjo su retirada política "no fue justa" pero entiende que"¿Ni una sola palabra para ellos? ¿Ni un lo siento?", ha agregado el parlamentario.El diputado de la formación naranja ha apuntado que la expresidentapero sí la persona que ha sufrido el "mayor daño colateral" sobre este asunto y le ha instado a aclarar quién le recomendó que cursara el máster desplegado por el Instituto de Derecho Público, en el que se concentraron diversos políticos. "La duda que tenemos es cómo empezó todo esto", ha enfatizado.El parlamentario de Podemos Eduardo Fernández Rubiño ha indicado que Cifuentes tenía la obligación de comparecer en la comisión por el ser el "centro" mediático de la presunta trama de expedición de títulos fraudulentos en el Instituto de Derecho Público, pero para su formación no era central su asistencia dado que, en cierto modo,", en referencia al presidente nacional del PP Pablo Casado , una solicitud que cursó Podemos pero que no prosperó por la abstención del PSOE y el voto en contra de los populares.Rubiño ha manifestado comprender la decisión de la expresidenta de no declarar, porque tiene derecho legítimo a su defensa, pero le ha comentado que las "mentiras" que, en su opinión, se envolvió para explicar el polémico asunto de su máster de Derecho Autonómico, insultaron la "inteligencia" de losEl diputado de la formación morada ha apuntado que si la expresidenta tiene respeto al cargo que ostentó durante su etapa en el Gobierno regional podía haber aprovechado paraaunque fuera solo por las consecuencias que tuvo para los estudiantes y profesores, que vieron "devaluado" todo su trabajo por llevarse un título "fraudulento".El diputado del PSOE Juan José Moreno, ha señalado que el silencio de Cifuentes le suena ay que lo peor de este asunto en la parte que afecta a la Comunidad de Madrid fue la "reacción institucional" sobre la polémica de las irregularidades en su máster. Además, le ha pedido que respondiera a las cuestione planteadas por ética.