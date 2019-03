La Comisión 8M, muy satisfecha por el "éxito" de la huelga feminista: "El feminismo no es una moda, es imparable"

Publicada el 09/03/2019 a las 16:10 Actualizada el 09/03/2019 a las 16:35

"La lucha sigue"

La Comisión 8M de Madrid, convocante de la huelga feminista del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha expresado sude de este viernes y del apoyo a las manifestaciones convocadas en todo el territorio español para reivindicar la igualdad de las mujeres. "El feminismo no es una cuestión de moda, sino un cambio social que es imparable", ha asegurado a Europa Press Suky Reglero, una de las voceras de la Comisión 8M, según informa Europa Press.En la capital, una multitudinaria manifestación colapsó el centro de Madrid bajo el lema Somos imparables, Feministas siempre Delegación del Gobierno ha cifrado, cifras que doblan las de hace un año. "Estamos muy contentas, tanto por la participación en los actos durante toda la jornada (lecturas de manifiesto, picnics feministas, etcétera) como en la marcha", ha asegurado Suky. Durante la manifestación, que avanzó con dificultades por la abundancia de gente, varias voceras de la Comisión 8M insistieron en que los y las feministas lograron "parar Madrid"."Había que repetir la huelga porque hay", ha dicho Suky, que ha hecho hincapié en que este año, pese al precedente "histórico" del año pasado, ha habido "mucha más gente" que ha hecho la huelga feminista. "Era difícil, porque veníamos del año pasado en el que se rompieron los esquemas. Pero hemos superado las expectativas", ha agregado.También ha destacado que en esta ocasión se han unido más pueblos y ciudades a la celebración de actos reivindicativos. Se ha contabilizado la convocatoria de alrededor de 1.500 acciones en todo el Estado durante la jornada del viernes, según precisó la vocera del 8M Justa Montero. Para Suky, esto es la demostración de que los movimientos feministas están creciendo. "Se han creado espacios en lugares donde antes no existían", ha apuntado, para después celebrar que se hayan"Lo que queremos es un cambio social", ha incidido en declaraciones a Europa Press, preguntada por el contexto político en el que se ha desarrollado la huelga feminista este año, en medio de una convocatoria anticipada de elecciones generales. "El 8M no tiene vinculación con ningún partido político, ni la va a tener, y eso es lo grandioso. Somos las mujeres las que estamos convirtiendo el movimiento feminista en una cosa multitudinaria", ha remarcado.A su juicio, esa desvinculación de las fuerzas políticas es lo quey una de las claves del "éxito" de las movilizaciones. "La gente está quemada de la palabrería de los políticas, nosotras buscamos una mejora de la situación de las mujeres", ha proclamado. "No queremos palabras, sino hechos. Ni queremos lazos morados en los partidos. Queremos realidades y que los políticos se pringuen de política feminista hacia una sociedad más justa y mejor para todos", ha sentenciado.Culminada la convocatoria clave del 8M de este año, las integrantes de la Comisión 8M van a darse unas semanas de descanso, ya que llevan "meses" trabajando en la jornada del viernes. Se reunirán para hacer una evaluación de la huelga feminista el próximo 8 de abril., ha señalado Suky, que ha destacado la cada vez más elevada implicación de chicas jóvenes en la lucha feminista. En próximo año el 8 de marzo caerá en domingo, por lo que la Comisión 8M va a "repensar" la convocatoria de movilizaciones y de la huelga. En cualquier caso, quieren diseñar algo "potente" para seguir sumando "conciencias" en torno a esta lucha por la igualdad. "Cada vez hay más gente trabajando en esto", ha puntualizado Suky.La convocatoria oficial de la huelga feminista parte de cientos de organizaciones de mujeres estatales, autonómicas y locales que conforman el Movimiento Feminista en España. Se han articulado en torno a la Comisión 8 de Marzo,con el fin de acordar las acciones del 8M. Esta comisión ha ido creciendo en los últimos años: de las reuniones de 20 personas de hace 5 años, pasó a más de 40 de hace tres años, y de ahí a las más de 250 personas en la actualidad.