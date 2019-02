La Comisión 8M da el pistoletazo de salida hacia la huelga feminista

Publicada el 07/02/2019 a las 12:57 Actualizada el 07/02/2019 a las 13:51

Hoja de ruta y ejes

Arranca la carrera hacia la huelga feminista. A un mes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las activistas feministas comienzan a fijar la hoja de ruta que marcará sus movimientos. Así lo ha anunciado este jueves la Comisión 8M de Madrid, en una presentación sobre las acciones que prevén para las próximas semanas. En coordinación con las comisiones territoriales y con el movimiento feminista internacional, las activistasLa huelga del pasado año consiguió "abrir la caja de Pandora,", ha señalado Sara Jiménez, una de las voceras de la Comisión 8M. El principal logro fue, a su juicio, alcanzar "sensibilización en lo cotidiano" y situar la "agenda feminista en el centro". La activista también ha reparado en que a pesar de la evidente visibilización de los problemas de las mujeres, en el último año "no ha cambiado nada en lo concreto", de manera que es hora de ponerse "manos a la obra". Para Chelo Hernández, otra de las voceras, esos cambios son "responsabilidad del Estado", a quien apela para combatir los "trabajos precarios, invisibles e ilegales" que ejercen las mujeres.Pero las activistas, que llaman a una, recalcan que los ámbitos que alcanza la convocatoria no se ciñen únicamente a la tradicional esfera laboral y educativa, sino que deben abordar el terreno de los cuidados y el consumo. En ese sentido, recuerdan que el papel de los hombres es el de servir de apoyo a las mujeres que ese día secundarán la huelga. Hablan de llevar a los niños al colegio o a los mayores al médico, lo que entienden como un "papel importante" porque los "". Este año ya han empezado a organizarse puntos de cuidados gestionados por hombres para cubrir todas las necesidades básicas el día de la huelga y la movilización. En el espacio de los cuidados, la vocera Rafaela Pimentel ha reiterado la importancia de "dirigir el llamamiento" a quienes no fueron capaces de llegar el pasado año y hacer partícipe de esta manera a quienes desempeñan trabajos precarios o domésticos para "inundar las calles de mujeres".A día de hoy, los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, han reeditado la convocatoria de paros de dos horas , excepto la rama educativa de CCOO, que sí ha llamado a una huelga completa. Otros sindicatos como CNT, CGT, Intersindical o Cobas se inclinan por una huelga general, del mismo modo que determinados sindicatos territoriales como la CIG en Galicia.En cuanto a los nuevos escenarios que han surgido este año, especialmente marcados por el auge de la ultraderecha, las activistas han recordado que no se trata de una movilización contra la extrema derecha, ya que "", tal y como ha recordado otra de las voceras, Inés Binder. También esquivan identificarse con siglas políticas y de hecho no está entre sus planes reunirse con partidos o con las mujeres que los integran.La hoja de ruta hacia la huelga comienza este viernes con la campaña Más de 1000 motivos, a través de la que las activistas interpelan a las mujeres a expresar las razones por las que secundar la huelga. Las acciones continuarán el 14 de febrero bajo el lema Enamoradas de la Huelga Feminista y el 16 del mismo mes con. Más adelante, el 23 de febrero, tendrá lugar en Madrid el bautizado como Eventazo, que ya el pasado año logró reunir a cientos de mujeres interesadas.Una vez estrenado el mes de marzo, las activistas feministas preparan "", que incluyen un carnaval feminista o una carrera para "correr sin miedo" en lugar de "correr por miedo".Los cuatro ejes sobre los que trabaja la Comisión 8M se articulan en torno a la violencia y al sistema judicial "que cuestiona a las mujeres"; l; los cuerpos y los cánones de belleza impuestos y finalmente la economía, donde estudian problemas como la vivienda o el "negocio capitalista" que inunda las ciudades.