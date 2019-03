Carmena asegura que en Podemos no estaban "cómodos" con Más Madrid, pero que seis concejales están con ella por "ideología similar"

Publicada el 13/03/2019 a las 11:08 Actualizada el 13/03/2019 a las 12:22

Julio Rodríguez

Más Madrid

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena , ha declarado en varias ocasiones que Podemos con la plataforma Más Madrid aunque seis ediles de la formación morada ( Rita Maestre , José Manuel Calvo, Jorge García Castaño , Paco Pérez, Esther Gómez y Marta Gómez Lahoz) están presentes en ella con una "sintonía, estructura e ideología que sigue siendo muy similar".En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, la regidora ha puesto el acento en que en Madrid se está innovando desde el punto de vista político y, sobre la decisión de Podemos de no participar en la plataforma, incluido el secretario general de la formación morada en la ciudad, Julio Rodríguez , ha señalado queestán en la plataforma Más Madrid y además esos seis ediles y candidatos "se siguen considerando de Podemos"."Quizás falta una vinculación orgánica en una estructura rígida (de partidos) pero", ha subrayado la alcaldesa y candidata a revalidar el cargo por Más Madrid.También se ha referido al secretario general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez, del que ha dicho que" y a quien valora mucho para añadir, a renglón seguido, que "fue el partido Podemos el que no se sentía cómodo en la plataforma" Más Madrid."No ha sido un rechazo sino que ha habido falta de entendimiento", ha contestado Manuela Carmena sobre la decisión de Podemos, partido que, como ha repetido, "no se sentía cómodo con la plataforma y prefería hacer su propia lista". Ella defiende, con los cuatro años de experiencia acumulados, queEn este punto, ha insistido en que entre losque la acompañan en la candidatura "hay muchos que son de Podemos", seis, que parece que "no ostentan la ratificación específica de su partido pero siguen formando parte del grupo". Esto lo enmarca en "una nueva forma de entender los partidos" como una estructura más abierta y no tan vinculados a una visión conservadora y orgánica de las formaciones políticas.Más Madrid, aunque estructurada como partido instrumental, tiene vocación dey lo que la diferencia de los demás es que "pone en el centro a las personas, no a las formaciones políticas de las que procedan", ha resaltado, "muy en la línea" de las primarias que ayer comenzaron y cuya votación se extenderá hasta el 18 de marzo. En ellas, como ha recordado, "se puede apuntar cualquier porque no es una plataforma cerrada".De Más Madrid ha destacado que no hay nada especialmente nueva en esta plataforma instrumental con respecto a Ahora Madrid ya que se ha continuado con la idea con la que se constituyó pero con el reto de hacerlaHa indicado Carmena que no hay más candidatos que ella e Íñigo Errejón "pero podía haberlos habido", a lo que ha sumado que todos lospueden dar su opinión sobre las listas presentadas de equipos de trabajo.