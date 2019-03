El juez cita como imputado al exconsejero madrileño Alfredo Prada por posible desfalco en el Campus de la Justicia

Publicada el 19/03/2019 a las 17:35 Actualizada el 19/03/2019 a las 17:36

Irregularidades en el desarrollo y la gestión del Campus de la Justicia

Discreción en las adjudicaciones

Valoraba ofertas un ex trabajador de la adjudicatura

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado en calidad de investigado al que fuese Alfredo Prada , así como a tres cargos del proyecto por el escándalo del Campus de la Justicia, informa Europa Press.En concreto, Prada deberá comparecer ante el juez, cuando también han sido citados el arquitecto y director general técnico del proyecto Isabelino Baños , el subdirector técnico José Sanz Piñar y el director del área financiera del Campus de la Justicia de Madrid,El auto señala que la sociedad Campus de la Justicia de Madrid -organizativo y presentaba un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil. Además, todos los puestos de trabajo de la sociedad se cubrieron pordel proyecto y, en algunos casos,De la Mata cita a estas cuatro personas en tanto que responsables del desarrollo económico y contractual de la sociedad que se constituyó para el Campus de la Justicia de Madrid, tras analizar el informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de marzo de 2018 sobre el proyecto, queEn concreto, revela la, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, la falta de, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios, deficiencias en la información remitida respecto de las inversiones financieras, deo del inmovilizado y un archivo de documentación que era "un verdadero caos". Destaca que en materia de personal, "no se contó, ni siquiera con una relación fiable de trabajadores", las nóminas y los documentos de la Seguridad Social "aparecieron desperdigados y por periodos incompletos" y pese a haber indicios de despidos que llegaron a la vía judicial, "no se dispuso de ningún expediente completo".Ese documento expone quesólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público. Había 432 cajas con documentación dispersa y desordenada, generando "gran incertidumbre acerca de los expedientes que realmente se tramitaron".En lo relativo a contratación y pagos, esedescribe, como resume De La Mata, "irregularidades consistentes en defectos relevantes de tramitación, en contratación ajena al objeto social de la entidad, o en ausencia de documentación que justifique, bien la existencia de expediente para la contratación, bien la causa de los pagos efectuados". De la Mata destaca las supuestas irregularidades en el contrato de gestión integrada del proyecto y la construcción de la urbanización y edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia en 2007 pues para empezar, "no se realizó un detallado estudio y justificación de la necesidad", en algún casoy "prácticamente todas las licitaciones" se han basado en criterios "que tienden a suplir laen la definición de las prestaciones exigiendo a los licitadores que la completen", es decir "confiándose" a estas entidades.Esta"permite" en la evaluación de las ofertas, según expone De La Mata, quien apunta que "los parámetros concretos de la valoración de los diferentes criterios quedan sin posibilidad de control, al arbitrio de quien realiza el informe de valoración de las ofertas".Precisamente, CJM encomendó la elaboración del Informe de valoración de las ofertas a Isabelino Baños , que había trabajado para la empresa que resultó adjudicataria, al menos hasta el año 2004. Asimismo, esta personay fue el encargado de supervisar la correcta ejecución del contrato. "En aras de procurar una garantía razonable de objetividad y transparencia en esta licitación y para evitar potenciales conflictos de intereses habría sido deseable que CJMde valoración de las ofertas que fundamentó la propuesta de la Mesa de contratación y la propia adjudicaciónque resultó adjudicataria, al menos hasta el año 2004", explica el auto.De la Mata también hace referencia a, como las retiradas de efectivo o el uso de una tarjeta Visa Platinum cuyos desembolso asciende, al menos, ay en los que sesobre la cobertura de dichos movimientos. También se menciona que CJMa un trabajador que había contratado, el subdirector técnico de la entidad, Mariano José Sanz Piñar.La instrucción tiene su origen en unaal hilo de ese mismo informe de la Cámara de Cuentas, que cifró el importe total de la contratación analizada en más de 355,5 millones de euros para un proyecto del que sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal –que no llegó a tener ni luz–, aunque inacabadas y en situación de abandono.