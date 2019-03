Uber y Cabify tendrán que notificar todos sus viajes a Fomento a partir del 1 de abril

Publicada el 21/03/2019 a las 11:22 Actualizada el 21/03/2019 a las 11:36

En plena regulación por las Comunidades Autónomas

Uber, Cabify y el resto de firmas titulares o intermediarias de servicios de vehículos de alquiler con conductor ( VTC Con este registro, el Gobierno busca, esto es, que son contratados previamente y no recogen a pasajeros en la vía pública o en grandes recintos como estaciones, aeropuertos o estadios.Además, también vigilará que este tipo de transporte cumple con elen la que ha obtenido su licencia, de forma que no exceden el 20% del total.El registro, que está en pruebas desde febrero con la intención inicial de ponerlo en marcha el 1 de marzo, se pone finalmente en marcha en abril, algo más de un año después de que en diciembre de 2017 el anterior Gobierno aprobara su constitución.En concreto, la constitución de este registro formó parte de las medidas regulatorias para los VTC aprobadas entonces a través de unque también prohibió a losvenderlas en los dos años siguientes a su constitución.Con ese Decreto, promovido por el entonces ministro de Fomento, se pretendió evitar una 'burbuja' de compraventa de licencias VTC ante las miles que concederán estos años los tribunales por el vacío legal registrado en el sector entre los años 2013 y 2015.También se busca habilitar un instrumento de control de la actividad del sector de VTC en un intento de, que le acusa de intrusismo y competencia desleal.Para ello, en virtud del nuevo registro, los titulares de licencias de VTC deben informar de cada viaje que realicen, y también del lugar, la fecha y la hora en que c, además de laque lo realiza.Asimismo,, esto es, si el viaje se contrata mediante una empresa intermediaria como son las plataformas Uber y Cabify, según establece la resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio que este jueves publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).Este instrumento 'online' constituye una de las vías que el Gobierno central tiene para actuar en el ámbito del sector de los VTC, según aseguró el actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos en una comparecencia parlamentaria, toda vez que el pasado año aprobó, también por Decreto Ley, hEl registro se pone en marcha mientras que algunos gobiernos autonómicos están haciendo uso de estas competencias y aprobando regulaciones sobre VTC, como es el caso de los deEn Cataluña, primera Comunidad en que se reguló los VTC, el Govern La medida, que ha sido secundada de distintas formas en otras regiones, llevó a Uber y Cabify a dejar de dar servicio en Barcelona, si bien esta última empresa ha vuelto a operar en la ciudad cambiando el modelo de su negocio.