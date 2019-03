Publicada el 26/03/2019 a las 16:23 Actualizada el 26/03/2019 a las 16:50

'Impuesto al sol' y calidad del aire

La campaña electoral está a punto de dar comienzo, y el, probablemente, esté más presente que nunca en las propuestas y en el debate de las distintas formaciones que se disputan el control del Gobierno del país. El pistoletazo de salida a la discusión sobre acción climática lo ha dado la Fundación Alternativas, que junto a la Fundación Iberdrola han organizado este martes el debate, en el que los responsables de los principales partidos en materia de lucha contra el calentamiento global han presentado y confrontado los ejes de acción que llevarán en sus programas. Se ha hecho evidente que, si bien existe un consenso de mínimos básico en la materia,. El objetivo es claro: evitar el caos climático. El camino hasta llegar allí es diferente.Por el PSOE participó el secretario de Estado de Medio Ambiente y miembro de la Ejecutiva socialista. Representando a Unidos Podemos, el diputado y portavoz de Equo,. Desde el PP, su diputado encargado de temas de Energía en el Congreso,, y por parte de Ciudadanos, el diputado en la Asamblea de Madrid. La responsable de Medio Ambiente de la formación naranja,, no pudo asistir. Y se notó.Veloso fue el primero de los políticos en exponer sus posiciones en el debate. Leyó de sus papeles las propuestas de Ciudadanos en la materia:un rediseño de la subasta de renovables, un nuevo sistema para la renovación de los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear (la formación se ha opuesto desde el principio a que sean elegidos por el Congreso y/o el Gobierno) y la creación de una autoridad reguladora independiente en temas de agua. Al ser preguntado por la moderadora sobre políticas concretas acerca de las centrales de carbón y su cierre, el representante naranja estuvo casi 30 segundos titubeando, para concluir quey en un “esfuerzo de análisis”, sin concretar nada más.El diputado madrileño de Ciudadanos tuvo que marcharse antes de lo previsto. Y ante su ausencia se celebró el verdadero debate. Morán fue el encargado de defender la postura de su partido y del Gobierno, que presentó el pasado mes un paquete de acción climática que se ha quedado en el aire ante el adelanto electoral. En su primera intervención, Morán llamó a asumir que la lucha contra el cambio climático requierey que pueden generar tensiones y reacciones en contra de medidas en principio ambientales, como la de los chalecos amarillos en Francia contra la subida del precio de los carburantes.Por su parte, López de Uralde cargó duramente contra el Gobierno por sus retrasos en la materia, asegurando que “no hay sido capaces de registrar una ley en el Congreso porque los grandes lobbies industriales lo han impedido”. Puso de ejemplocon la muerte del proyecto de Presupuestos. “La patronal se levanta y esa propuesta desaparece. Y esa es la historia de la lucha contra el cambio climático”, afirmó el diputado ecologista.Mariscal, en su turno, criticó la intención, a su juicio, de la izquierda de “apropiarse” de la acción climática. “”, aseguró el diputado del PP, para posteriormente reconocer que “todos tenemos claro cómo luchar contra el cambio climático;”.La primera pregunta de la moderadora fue destinada a conocer las posturas de las distintas formaciones con respecto al cierre de las centrales de carbón. El PSOE, representado por el Secretario de Estado del Gobierno, defendió la Estrategia de Transición Justa ante la clausura de las instalaciones antes de junio de 2020 si no hacen las inversiones que exige Bruselas: y queLa discusión se agrió en este punto cuando: Morán contraatacó recordando que, en 2013, la prórroga hasta 2020 se hizo realidad con el visto bueno del Ejecutivo de Rajoy. En todo caso, el PP dejó clara su postura: oponerse a cualquier cierre programado de cualquier tecnología, tampoco del carbón, a pesar de su tremendo impacto contaminante, aludiendo a su potencial generador de electricidad en el mix. El PSOE, por su parte,y dejar que la iniciativa privada caiga por su propio peso al optar por opciones menos contaminantes.El autoconsumo eléctrico y el llamado impuesto al sol, derogado por el Ejecutivo en octubre, ha generado poco debate. López de Uralde pidió al Gobierno que publique el decreto sobre autoconsumo, una vez finalizada su tramitación, y presente en la mesa del Consejo de Ministros a la espera de su publicación en el BOE: Morán se comprometió a ello y Mariscal recordó que el PP no se ha opuesto a dicha norma, por lo que ha dejado entrever que aceptarán en la próxima legislatura que la generación compartida e individual seguirá avanzando hacia la ausencia de trabas burocráticas y legales.Más tensión ha habido en cuanto a las, para mejorar la calidad del aire. “El desplazamiento del vehículo privado del centro de las ciudades es imparable”, dijo Mariscal, a pesar de la oposición de su partido a medidas en ese sentido como Madrid Central. Puso una condición: siempre a través del fomento del “transporte público”, lo que utilizó para criticar las trabas a las licencias VTC. López de Uralde contraatacó recordándole al político conservador que Madrid Central “ha conseguido reducir de manera importante” la polución en la capital, y, gobernada por el PP, para mejorar el transporte público en la ciudad ante la zona de bajas emisiones impuesta por Carmena.El diésel, principal enemigo de la calidad del aire en las grandes concentraciones urbanas, también fue protagonista: mientras que PSOE y Unidos Podemos defendieron la equiparación de impuestos de este combustible y la gasolina, el PP afirmó que “” y que los cambios “deben hacerse con incentivos y no con prohibiciones”. Aunque aseguraron compartir el fondo de los objetivos, se hizo evidente que la “velocidad” a la que hizo referencia el PP, los métodos, la ambición y las prioridades con respecto al cambio climático no coincidirán durante estas semanas de precampaña y campaña antes del 28 de abril.