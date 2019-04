El BNG denuncia "presiones" de la Casa Real al Gobierno para no expoliar el Pazo de Meirás

Publicada el 21/04/2019 a las 16:39 Actualizada el 21/04/2019 a las 17:03

O BNG esixirá ao Goberno que interpoña unha demanda para recuperar o Pazo de Meirás e a Casa Cornide. A recuperación da memoria histórica non empeza e acaba na exhumación de Franco, queremos que o patrimonio roubado volva ao seu lexítimo dono que é o pobo galego. pic.twitter.com/N99WZ67fIH — Ana Pontón (@anaponton) 21 de abril de 2019

Ilegalizar la Fundación Franco y el cumplir la Ley de Memoria Histórica

La portavoz del BNG , Ana Pontón, ha comprometido que, en un acto en A Coruña, en el que ha asegurado quepara que no exija la devolución del Pazo de Meirás . Ante la Casa Cornide, que pertenece a los herederos de Franco, los representantes del BNG han desplegado una pancarta con una foto con el rey emérito Juan Carlos I y el dictador Francisco Franco, acompañada de las frases 'Franquismo Nunca Máis' y 'Que nos devolvan o roubado' -'Franquismo nunca más' y 'Que nos devuelvan lo robado'-, según informa Europa Press.Tras esto, Pontón ha denunciado queque se percibe "en la involución democrática de esas fuerzas políticas machistas, racistas, antigallegas y carcas que proponen volver años atrás". Frente a esto, ha expuesto el "compromiso claro" del BNG, si obtiene representación en el Congreso, de "conseguir que", porque el "Estado tiene toda la documentación en sus manos para que esa reclamación vaya adelante".En este punto, ha asegurado que el BNG dispone de "datos" que les "permiten denunciar con toda certeza que si el Gobierno de Sánchez no puso esa reclamación", la propiedad de la escritora Emilia Pardo Bazán que pasó a manos de Franco en 1938. Algo que, ha remarcado, "no" les "sorprende", dadas "las conexiones entre la monarquía y el franquismo, pues todo empezó con el dictador nombrando como sucesor al actual rey emérito".En paralelo, ha comprometido que también reclamarán que se devuelva al patrimonio público los bienes "expoliados" y "robados a los gallegos" como "botín de guerra", esto es, la Casa Cornide de A Coruña las estatuas de Abraham e Isaac de la catedral de Santiago . Ante "un franquismo sin Franco que sigue contaminando la democracia, los derechos y la justicia", ha manifestado que el BNG "tiene una agenda clara de defensa de la recuperación de la memoria histórica en Galicia" que "no puede empezar y acabar en la exhumación de los restos del Valle de los Caídos".Como muestra del "posfranquismo" actual se ha referido a la situación del candidato del BNG por A Coruña, Néstor Rego, uno de los 19 de Meirás , el grupo al que los herederos de Franco denunció por su participación en una acción reivindicativa en el Pazo de Meirás (Sada). "Nuestro compañero está pendiente de un juicio en el que se juega años de cadena por defender algo de elemental sentido democrático que es la devolución del Pazo de Meirás, y la justicia en lugar depersigue a las demócratas que reclamamos justicia, reparación y verdad", ha criticado.A una semana de las elecciones generales, en las que, ha hecho un llamamiento "a sumar" en el Bloque "el voto de todas las personas que llevan a Galicia en la cabeza y en el corazón porque es la mejor manera de frenar a esa derecha carca, machista y antigallega". Ante las encuestas que este domingo no otorgan representación al BNG en el Congreso, Pontón ha matizado que "la que vale es la del 28 de abril", confiada de que "igual" que derrotaron "las encuestas en las autonómicas" también lo harán el 28A. "Las encuestas no dan ni una en los últimos años y las vamos a reventar, porque vamos lanzados con la fuerza que nos está dando la gente", ha asegurado.Por su parte,, se ha comprometido a reclamar los bienes "robados" por el franquismo porque, más allá del valor patrimonial, se trata de "una cuestión de dignidad y de resarcir una deuda con todas las víctimas del franquismo". Rego ha criticado además "la cobardía política" de Pedro Sánchez "delante de las presiones de los poderes fácticos y muy directamente de Felipe de Borbón que hizo que no iniciase ese expediente de reclamación de devolución".Entre las propuestas nacionalistas también figuray el cumplimiento y mayor dotación de. Asimismo, Pontón también ha comprometido la, "frente a las fuerzas ultra reaccionarias".