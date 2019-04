La número uno de Vox por Alicante para las autonómicas: "Una mujer violada no tiene que abortar"

Publicada el 22/04/2019 a las 20:47 Actualizada el 22/04/2019 a las 21:37

Vox insiste en mostrarse en contra del aborto, incluso en casos donde la mujer haya sido víctima de una agresión sexual. Así lo aseguró este lunes Ana Vega, número uno en la candidatura por Alicante de la formación ultraderechista en las elecciones a las Cortes Valencianas, que en una entrevista con el Diario Información aseguró queporque el feto fruto de esa relación no consentida "tiene todo el derecho a vivir".En esa misma entrevista, Vega criticó el feminismo porque, a su juicio, ha generado desigualdad, y sostuvo que. Las palabras de Vega han trascendido el ámbito autonómico y han generado una avalancha de críticas en las redes sociales. Algunos partidos también se han pronunciado, como es el caso de IU, que en su cuenta oficial de Twitter aseguró que "lo siguiente de Vox será defender el derecho del violador a violarnos".Este diario se ha puesto en contacto con el Diario Información, que ha explicado que ni Vega ni Vox han matizado sus declaraciones ni han pedido rectificación alguna. La única reacción de la ultraderecha ha sido por boca de la propia candidata, que en su cuenta de Twitter ha criticado al periódico. "Como siempre el InformaciónYa estamos acostumbrados", denunció. No aclara, sin embargo, cómo se puede sacar de contexto la frase "una mujer violada no tiene que abortar".