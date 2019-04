"La gente está preparada para una ley de eutanasia, lo que falta es que la clase política se ponga a la altura"

Publicada el 24/04/2019 a las 15:00 Actualizada el 24/04/2019 a las 16:14

sabe que se convirtió en un símbolo el pasado 3 de abril. Ese día, tras años de sufrimiento, decidió ayudar a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple. Se ha convertido en un símbolo igual que lo hizo Ramona Maneiro , la cuidadora que ayudó a morir a Ramón Sampedro hace ya 21 años. La historia es similar, pero él espera que acabe de forma muy diferente. A la muerte de Sampedro no siguió ningún avance legislativo orientado a despenalizar la eutanasia. Lo dijo la propia Maneiro tras la muerte de Carrasco: "Han pasado 21 años y no nos hemos movido una mierda", dijo. Ahora, después del impacto de la muerte de Carrasco, Hernández espera que se dé un golpe en la mesa. ". A donde yo vaya será para que se hable de la ley", aseguró, tajante, en un coloquio celebrado este miércoles en el Teatro del Barrio de Madrid, donde estuvo acompañado por, el primer médico condenado por eutanasia en España,, presidente de la asociación Derecho a Morir Diganmente, y, hijo de la mujer que padecía alzheimer y que falleció tras solicitar la eutanasia. El coloquio estuvo moderado por el periodista Jordi Évole.Apenas una hora antes de que comenzara la charla, precisamente, la jueza titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Madrid rechazó que el caso de Hernández fuera juzgado como un posible caso de violencia de género. Según argumentó la magistrada, Carrasco solicitó a su marido ayuda para morir "de forma seria e inequívoca". Y Hernández celebró la decisión, puesto que la relación que se estableció entre lo que él hizo y los delitos de violencia de género, dijo durante el coloquio,Pero insiste una y otra vez en que el protagonismo ya no es para él. Se lo cede a quienes, ahora, están en su situación. Su caso ya ha pasado, dice. El de Lorente también. Maribel Tellaetxe , su amatxu —tal y como él la sigue nombrando— fue diagnosticada de alzheimer hace 12 años. Cuando se le detectó la enfermedad, dejó clara su última voluntad: "El día que no recuerde uno de vuestros nombres, ese primer día que veas que os confundo, que no sepa como os llamáis.... por favor, no esperéis a que me olvide de vosotros, a que no os reconozca como hijos o que no reconozca a aita. Ese día me tienes que ayudar a marchar". Pero no pudieron hacerlo y, finalmente, falleció. "Nuestro caso es similar", dice, comparándose con Hernández. Su madre, continúa, estaba impedida psicológicamente; Carrasco, en cambio, físicamente. Pero les unía lo mismo: "Las dos estaban", denuncia.Por eso, dicen ambos, ahora es el momento idóneo para que, en palabras de Lorente,. Es lo que no han hecho hasta ahora, denuncia Lorente, por el bloqueo sistemático de PP y Ciudadanos a la norma que el PSOE presentó en el Congreso de los Diputados y que fue tomada en consideración el pasado 2 de julio con el apoyo de todos los grupos menos el de los conservadores, que planteó una enmienda a la totalidad rechazada en el mes de octubre. En ese momento, la formación de Albert Rivera se posicionó junto al PSOE. Después cambiaron de opinión. En varias manifestaciones públicas, el portavoz de Sanidad de Ciudadanos, Francisco Igea, condicionó el apoyo de su grupo al texto a que antes se aprobase su propuesta de ley de cuidados paliativos De este modo, entre bloqueos, el adelanto electoral. Por eso, la etapa política que se abra el próximo 29 de abril tiene que ser el que actúe. Y ambos esperan que así pase.