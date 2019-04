Lo que decía Garrido de Ciudadanos: del "tonto útil de la izquierda" al currículum "Benjamin Button" de Rivera

Publicada el 24/04/2019 a las 15:03 Actualizada el 24/04/2019 a las 15:25

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido asesta un importante golpe al PP. El exlíder regional, que fue colocado de número cuatro en la lista conservadora para las elecciones europeas tras ser excluido de la candidatura autonómica, acudirá a los comicios del próximo 26 de mayo de la mano de Ciudadanos. Lo haráencabezada por Ignacio Aguado para la Asamblea de Madrid. Una lista a la que se incorpora a pesar de las duras críticas que lanzó contra el partido liderado por Albert Rivera a lo largo de la presente legislatura. Ni en Génova, sede nacional de los conservadores, ni en la Comunidad de Madrid conocían esta maniobra . La primera reacción fue de sorpresa mayúscula porque las listas a la Eurocámara ya estaban cerradas. Garrido no es el primer dirigente conservador al que Ciudadanos consigue echar el lazo. Hace meses el partido naranja también fichó a la exdirigente del PP de Castilla y León Silvia Clemente, un movimiento que quedó en nada al haber perdido las primarias tras el polémico pucherazo El expresidente madrileño da así un portazo a la formación conservadora y se pasa a un partido contra el que ha cargado con severidad. Hace poco más de un año, cuando Cristina Cifuentes todavía lideraba el Ejecutivo madrileño y él ocupaba el puesto de portavoz, Garrido arremetió contra “la vergonzosa nueva política de Ciudadanos” después de que Aguado invitase al PP a rectificar su decisión de abandonar la comisión de investigación sobre la corrupción en la Comunidad de Madrid. En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, el expresidente madrileño acusó al partido naranja de ser, el que le está haciendo el caldo gordo”. En este sentido, señaló que Ciudadanos, “auténtico rey de la hipocresía”, no tuvo “jamás” la intención de “luchar contra la corrupción” y afirmó que los de Rivera siempre buscaban “obtener más votos a costa de mentir y difamar”.Otro enfrentamiento destacable entre Ciudadanos y Garrido tuvo lugar el pasado septiembre, hace solo siete meses. Durante uno de los Plenos de la Asamblea de Madrid, el portavoz de Ciudadanos sacó a colación la dimisión de Cristina Cifuentes por las “mentiras de su máster” y preguntó al entonces presidente madrileño si le preocupaba esta situación. “El bipartidismo proyecta una imagen terrorífica y decadente”, señaló Aguado, que criticó que las universidades se hayan convertido en “chiringuitos” para que los afiliados del PP y del PSOE tengan “más oportunidades que el resto”. Tras esto, Garrido salió al ataque afeando el “pequeño mitin sobre el bipartidismo” del portavoz del partido naranja y reprochándole que no hiciese caso al comunicado de los rectores donde pedían no usar las universidades “como arma arrojadiza”. “Deben recapacitar y ser conscientes de que”, apuntó Garrido.Pero el entonces presidente de la Comunidad de Madrid no se quedó ahí. Y si Ignacio Aguado había sacado a colación los nombres de Cristina Cifuentes y Pablo Casado en relación con esta cuestión, él hizo lo propio con el presidente de Ciudadanos. Así, puso sobre la mesa el “asombroso caso de Benjamin Button del señor Rivera” y criticó que el currículum del líder del partido naranja fuese “menguando” en medio de la polémica sobre los másteres. “Era un doctorado y una licenciatura con dos máster en 2015. Al año siguiente ya no tenía doctorado y uno de los máster se había convertido en un curso. Hace unos días solo le quedaba una licenciatura y otro máster.”, apuntó el entonces líder del Ejecutivo madrileño, que también dedicó unas palabras al entonces diputado de Ciudadanos Toni Cantó: “Títulos que no se tienen, como el del señor Cantó, que decía que era pedagogo y lo que quería decir es que era demagogo”.