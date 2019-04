Publicada el 28/04/2019 a las 20:05 Actualizada el 28/04/2019 a las 20:31

Otras encuestas

Sánchezcelebradas este domingo pero el PSOE tendrá que negociar con Unidas Podemos y con los nacionalistas para sacar adelante la investidura. La suma de la derecha —PP, Ciudadanos, Vox y Navarra Suma— se quedaría en el mejor de los casos a 14 escaños de la mayoría absoluta, de forma que no podría gobernar.La encuesta otorga al PSOE una horquilla de entre 116 y 121 escaños y aEn el pero de los escenarios tendrían 158 actas en el Congreso.El PP de Casado se quedaría en segunda posición, con entre 69 y 73 diputados, y Ciudadanos se convertiría en la tercera fuerza política en España con entre 48 y 49 escaños. Según este sondeo, Vox irrumpe en el Congreso de los Diputados con entre 36 y 38 diputados.Como sexta fuerza y clave para un Gobierno de izquierdas en España se sitúaseguido de PNV, con seis, y Junts per Catalunya, con cinco. Bildu obtiene 2 diputados; Compromís, uno; y Coalición Canaria, otro escaño. Entraría al Parlamento una nueva fuerza, con un representante, Front Republicá, coalición de la que forma parte uno de los partidos que integran la CUP.El estudio de GAD3, encargado por RTVE y las televisiones públicas autonómicas, se basa en una 12.000 personas (la mitad a teléfonos fijos y la mitad a móviles), 7.000 de ellas elaboradas esta última semana, entre el 22 y el 27 de abril.Otros dos medios han publicado encuestas al término del periodo de votación. El de la atribuye al PSOE una horquilla dey entre 67 y 77 al PP. Unidas Podemos habría logrado de 45 a 60 diputados, Ciudadanos de 40 a 50 y Vox de 35 a 50. El sondeo de la emisora de la Iglesia atribuye a Esquerra de 13 a 15 escaños, de 3 a 5 a Junts per Catalunya, entre 5 y 6 al PNV y entre 0 y 1 a Front Republicà. Compromís tendría entre uno y dos escaños y EH Bildu de 2 a 3. Coalición Canaria estará entre uno y ninguno y la coalición Navarra Suma entre uno y dos.El sondeo de otorga entre 114 y 120 al PSOE, de 74 a 79 al PP y entre 45 y 50 a Unidos Podemos. Según este estudio, Ciudadanos se mueve entre 45 y 50, Vox de 29 a 33 y Esquerra de 10 a 11. Junts per Catalunya conseguiría entre 4 y 5 diputados, el PNV de 5 a 6, EH Bildu de 2 a 5 y Navarra Suma entre uno y dos. Compromís y Coalición Canaria estarían a punto de conseguir un escaño cada una.