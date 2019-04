Publicada el 30/04/2019 a las 13:53 Actualizada el 30/04/2019 a las 15:32

La clave: el centro

El líder del PP convocó este miércoles al Comité Ejecutivo Nacional de la formación para analizar los resultados de la jornada del 28A, cuando el PP bajó de los 137 a los 66 diputados. La peor marca de su historia. La cita no era nada fácil ni agradable para el líder de los conservadores porque ya se han alzado las voces internas que piden un claro giro al centro que pase también por cambios en un equipo dominado por el aznarismo.En un momento en el que amplios sectores del PP piden a Casado que centre su mensaje y que se olvide hacer el juego a Vox, Casado lleva el centro al lema de campaña: "Centrados en tu futuro", similar al de las municipales y autonómicas de 2011, que fue "Centrados en ti". También, hizo algo que había esquivado en las últimas semanas: calificar a Vox de ultraderecha. El viernes, último día de campaña, abrió la posibilidad de que Vox entrase en un gobierno liderado por él.Lo dijo a puerta cerrada y también en la rueda de prensa. El PP es de "centroderecha", Vox, de "extrema derecha" y CiudadanosComo adelantóa Casado le pedían en el PP un cambio de mensajes y también cambios en el equipo. Quizá en respuesta a estas voces, el líder de los conservadores ha introducido modificaciones en el Comité de campaña. Javier Maroto, vicesecretario de Organización, no seré el jefe de campaña. Tampoco tendrá Teodoro García Egea, secretario general, un papel destacado en el órgano de campaña. Dos vicesecretarias serán las máximas responsables. Cuca Gamarra, de las elecciones municipales y autonómicas, e Isabel García Tejerina de las europeas.Maroto fue el director de la campaña de las generales y la idea inicial era que siguiese al frente para las citas electorales del 26M.Según fuentes conocedoras del contenido del Comité, una de las intervenciones que mejor recoge la esencia de la situación del partido y hacia dónde debe ir fue la de, presidente del PP de Euskadi, fuerza que ha perdido los dos escaños que tuvo en la pasada legislatura.Exportavoz en el Congreso de los Diputados, Alonso se mostró convencido de que el PP puede y debe incorporar mejor todas las sensibilidades.La jornada había arrancado con unas declaraciones del presidente de la Xunta,. Ausente de esta reunión, por estar convocada la sesión de control al Gobierno gallego, el único barón territorial del PP que gobierna con mayoría absoluta pidió al PP “ensanchar” su base. Núñez Feijóo puso voz a todos aquellos dirigentes del PP que creen que Casado se había equivocado de estrategia girando a la derecha, es decir, entrando en competición directa con Vox. Olvidando que el verdadero adversario era Ciudadanos, que empezó a disputar al partido el liderazgo de la derecha en el momento en el que descartó cualquier tipo de apoyos al PSOE Poco después llegaba a la sede del PP, hora y media después de arrancar el comité, el presidente de la Junta de Andalucía,, otro dirigente con mando en plaza. En declaraciones a los periodistas, reclamó que el PP nunca deje de tener un pie en el centro porque es lo que ocurrió en las etapas de las grandes mayorías. No obstante, subrayó que Casado es el legítimo presidente y