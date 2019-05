Detenidos cuatro empresarios en la pieza del 'caso Villarejo' sobre maniobras para frustrar una extradición

Publicada el 08/05/2019 a las 15:22 Actualizada el 08/05/2019 a las 15:23

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha ordenado la detención este miércoles de cuatro personas, entre ellas el empresario, en el marco de la pieza cuatro del caso Tándem, en la que se investigapara frustrar una extradición recurriendo a contactos en la judicatura.Según ha confirmado Europa Press en fuentes jurídicas, la Unidad de Asuntos Internos que se encarga del caso ha procedido asimismo a la detención del empresario, persona próxima a Villarejo y que ya se ha visto salpicada en otros sumarios, como el del caso Pequeño Nicolás o Lezo, donde está imputado.La operación, instada por la Fiscalía Anticorrupción, conlleva asimismo registros en domicilios y oficinas que de acuerdo a las fuentes consultadas, se prolongarán durante toda la jornada, en la que no se descarta que se produzcan más detenciones.Se trata de la denominada pieza Pit, el nombre que Villarejo dio a este proyecto por el que de acuerdo a la investigación, podría haber recibido siete millones de euros de Pérez-Maura para frustrar el procedimiento de extradición a Guatemala, donde, que estaba tramitando la Audiencia Nacional.Para ello, Villarejoy su bufete de abogados, Ilocad,, actual ministra de Justicia en funciones, a fin de que interviniesen para conseguir paralizar el procedimiento.y de hecho, Garzón se querelló contra los medios de comunicación que se hicieron eco, aunque el caso se archivó.En cuanto a la extradición de Pérez-Maura, la Audiencia Nacional rechazó entregarle a Guatemala atendiendo a su condición de ciudadano español. No obstante, abrió la puerta a juzgarle en España si así lo solicitaban las autoridades guatemaltecas, cosa que de momento, no se ha producido.Fue el anterior instructor de la causa, Diego De Egea, quien abrió la pieza Pit tras detectar entre la cuantiosa documentación intervenida a Villarejoque los investigadores relacionaron con el intento de frustrar su extradición en 2016 y librar del procedimiento sobre corrupción por el que le reclamaba Guatemala a uno de sus socios, que estaba detenido.Villarejo habría movido hilos también en aquel paíspara llevar a término el procedimiento, de acuerdo a las investigaciones.Las pesquisas han seguido desde entonces analizando quién más se benefició de esos pagos millonarios a Villarejo y la pieza, de carácter secreto, ha ido creciendo a medida que se iban rastreando los pagos y desencriptando el material intervenido al comisario jubilado.