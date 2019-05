Junqueras al despedirse del Parlament: "No nos rendiremos aunque nos encarcelen"

Publicada el 09/05/2019 a las 10:48 Actualizada el 09/05/2019 a las 10:49

Alegato contra el 'procés'

El líder de ERC,, se ha despedido este jueves del Parlament y ha afirmado que cierra una etapa convencido de que no se rendirá: "La cierro sabiendo que. Si alguien creía que renunciaríamos es que no nos conocen". Lo ha dicho en unaque ha leído el diputado de ERCen el turno de palabra que se ha abierto en el pleno para los diputados que abandonan la Cámara catalana para irse aldespués de ser escogidos en las elecciones generales del 28 de abril.Junqueras ha asegurado que se va del Parlament "triste y esperanzado a la vez", porque está, pero le entristece abandonar la Cámara. Ha destacado que se va al Congreso porquey la libertad en todas partes", y ha confiado en que volverá al Parlament porque está convencido de que ganará el proyecto independentista. "La democracia, la justicia y la libertad siempre ganan", ha reivindicado, y ha señalado que en el Parlament ha vivido algunos de los momentos más importantes de su vida y de la historia de Cataluña.Gómez del Moral, que también deja el Parlament para ir al Congreso, ha lamentado que Junqueras y el resto de presos independentistas no puedan estar presentes en el pleno, y ha recordado el intento de investidura decomo el "día más duro" vivido en la Cámara, porque fue el día antes de que, junto a él, los exconsellersy la expresidentareingresaran en prisión. También ha agradecido los momentos compartidos con los diputados de todos los grupos y ha apuntado que esto es lo que debe preservarse: "La empatía, la palabra, el debate desde las posiciones ideológicas de cada uno".Otra de las diputadas que se ha despedido este jueves del Parlament ha sido Inés Arrimadas (Ciudadanos). En su intervención ha hecho un, destacando que seguirán defendiendo a los que sufren sus consecuencias. "El nacionalismo siempre ha sido muy difícil de combatir, pero os prometo que. Los que están sufriendo el nacionalismo, no están solos. Nos tendrán fuertes en el Parlament y en el Congreso", ha recalcado antes de partir a Madrid como diputada en el Congreso.Lo ha dicho después de mostrar un nuevo cartel desde el atril del Parlament con una imagen de lo que, en sus palabras,: una pintada en amarillo que ponía '¡Pásalo bien, Inés!!!' acompañado de diversos lazos amarillos. "Esto es lo que les pasa a muchos ciudadanos que luchan por la libertad y la democracia", ha lamentado Arrimadas, tras asegurar que el procés soberanista ha hecho mucho daño en Cataluña.