Diario de Sesiones del Senado omite el "que se joda" de Hernando a Romeva pero incluye las fórmulas en catalán y euskera

Publicada el 22/05/2019 a las 17:14 Actualizada el 22/05/2019 a las 17:42

Sí incliye los acatamientos en catalán y euskera

El diario de la sesión constitutiva del Senado del pasado martes Raül Romeva , durante su acatamiento a la Constitución. Sí ha incluido sin embargo lasque pronunciaron algunos senadores para prometer ante la Carta Magna, informa Europa Press.El Diario de Sesiones de la Cámara Alta no ha recogido la interrupción que hizo Hernando –que leía la lista de los senadores en ese momento– durante el acatamiento de Romeva,procesado por promover la independencia de Cataluña. El político conservador dijo el nombre del siguiente senador,, mientras Romeva prometía acatar la Constitución en catalán. Unacon un gesto el presidente del Senado, Manuel Cruz, para inmediatamente después devolver la palabra al senador de ERC para que terminase.Al finalizar la intervención de Romeva y éste dirigirse a su asiento, Hernandoque previamente le había hecho al senador catalán independentista. El conservador pronunció las tres palabrasque estaba abierto en esos momentos. Tanto la interrupción como el comentario de Hernando no se han reflejado en el Diario de Sesiones que el Senado publica en su página Web y por tanto, no constará oficialmente que se han producido.Elsí ha incluido, en cambio, los acatamientos a la Constitución que los, Junts per Cataluña,realizaron en catalán y en euskera durante su intervención. En concreto, los senadores de ERC y Junts per Cataluña prometieron ante la Carta Magna en catalán y utilizaron la misma fórmula para hacerlo: "Por la libertad de los presos y presas políticos, por el retorno de los exiliados y exiliadas y hasta la república catalana , prometo por imperativo legal". Romevay siempre comprometido con la libertad, la igualdad y la fraternidad,y por imperativo legal".Por su parte, los parlamentarios deacataron la Constitución en euskera. "Por eso doy mi palabra. Prometo por imperativo legal", dijeron los dos senadores del PNV. En el turno del senador de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, manifestó: "Sí, la ley me obliga a hacerlo y para llegar a la República Vasca hasta que se obtenga".Todos los juramentos fueronde la Cámara Alta tal y como se pronunciaron, es decir, en ambos dialectos y, siendo así fieles a la reproducción de las promesas de los senadores. Esta práctica ya se llevó a cabo en el diario de la sesión constitutiva de la última legislatura que tuvo lugar el 19 de julio de 2016, donde se también se transcribieron los acatamientos en catalán y en euskera que manifestaron varios senadores.