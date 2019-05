La izquierda alternativa se desploma

Publicada el 26/05/2019 a las 20:47 Actualizada el 27/05/2019 a las 03:34

Podemos e IU, determinantes solo en cuatro comunidades

El mismo resultado en Europa que IU en 2014

Desastre de la izquierda a la izquierda del PSOE. Las diferentes marcas del espacio progresista alternativo pierden varias de sus principales plazas, entre ellas. Sus votos tampoco servirán para hacer al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, presidente de la Comunidad de Madrid, y de hecho Podemos e IU solo serán decisivas para conformar gobiernos socialistas en cuatro comunidades. Las fuerzas a la izquierda del PSOE solo tienen buenas noticias en algunos lugares contados, como València y Cádiz, donde consiguen retener las alcaldías.La alcaldesa de Madrid,, gana las elecciones en la capital con el 31% de los votos y 19 concejales –uno menos que hace cuatro años–, pero no podrá seguir siendo alcaldesa apoyándose en el PSOE, ya que la suma de PP, Ciudadanos y Vox alcanza la mayoría absoluta. Por su parte, la regidora de Barcelona,, solo consigue ser segunda en la Ciudad Condal con 10 actas y el 20,7% de los votos, por lo que tendrá que ceder el bastón de mando a ERC.De la misma forma, en Zaragoza la división perjudica a Zaragoza en Común, que pierde la alcaldía y pasa a ser cuarta fuerza con el 9,9% de los votos, mientras Podemos es sexto con el 6,1%. Y tampoco mantendrán la vara de mandoen Santiago de Compostela,en A Coruña yen Ferrol, aunque a diferencia de lo que ocurre en Zaragoza, sus votos sí podrían servir para que el PSOE se haga con los gobiernos municipales de esas ciudades.De la misma forma, en algunas otras de las principales ciudades españolas las fuerzas a la izquierda del PSOE serán claves para conformar gobiernos progresistas. Es el caso de Sevilla, donde Adelante Andalucía –la coalición de Podemos e IU– obtiene cuatro escaños y el 14,1% de los votos. También se encuentran en esta situación–Podemos obtiene un 10,7% y Més un 10,5% con tres ediles para cada uno–,–Podemos consigue un 10,4% y tres concejales–,–con un 10,5% y tres regidores– y–Podemos consigue el 11,9% e IU el 6,2%, que se traducen en tres y un escaños, respectivamente–.Por el contrario, solo hay cuatro comunidades en las que los votos de la izquierda a la izquierda del PSOE serán determinantes:. En el Principado, Podemos sufre una fuerte caída –pasa del 19% al 11%–, pero sus cuatro diputados autonómicos le sirven a los 20 del PSOE para alcanzar la mayoría absoluta sin necesidad de recurrir a IU, que pasa del 11,9% al 6,6% y de cinco a dos escaños. Lo mismo ocurre en Baleares, donde la socialista Francina Armengol podrá seguir gobernando con el apoyo de Unidas Podemos y Més pese a que la coalición morada baja del 14,7% –obtenido en 2015 por Podemos en solitario– a un 9,8% y de 10 a seis diputados, de un total de 59.En, Unidas Podemos baja del 11,2% que consiguió Podemos en solitario hace cuatro años al 6,6% que obtiene junto a IU en 2019, pero sus dos escaños son los que le permitirían al PSOE conseguir la mayoría absoluta en el Parlamento regional. Y en, Podemos pasa de siete a cuatro diputados, pero junto a Nueva Canarias y a Agrupación Socialista de La Gomera podrá sumar una mayoría suficiente para que el PSOE desbanque a Coalición Canaria del gobierno autonómico.Por el contrario, en la Comunidad de Madrid, Más Madrid (la lista liderada por Íñigo Errejón) y Podemos (la candidatura que encabeza Isabel Serra) no serán claves para hacer al socialista Ángel Gabilondo presidente autonómico, por lo que, que lleva 24 años en manos conservadoras. Errejón supera a Unidas Podemos a nivel regional y se convierte en cuarta fuerza de la Asamblea con el 15% de los sufragios y 20 escaños de un total de 132, por el 5,7% que obtiene la coalición morada, que la deja como última fuerza madrileña con siete diputados.Esa misma historiaAllí, la izquierda a la izquierda del PSOE sufre uno de sus mayores desplomes: Podemos pasa del 20,5% de 2015 a un 8,1% cuatro años después, mientras IU baja del 4,2% al 3,3%, y sus escaños no suman para que el socialista Javier Lambán se mantenga en la presidencia autonómica. En, igualmente, Podemos pasa del 13,7% al 4,7% e IU del 3,7% al 3%, resultados que no le servirán para mantener el cuatripartito que han sustentado con sus votos esta legislatura, liderado por Geroa Bai.La deblacle también se deja notar en muchos otros parlamentos autonómicos, aunque el principal ejemplo es el castellanomanchego, que junto al cántabro son los únicos donde Unidas Podemos –y Podemos e IU por separado, en el caso de Cantabria–. En Castilla y León, de la misma forma, Podemos pasa del 12,1% al 4,9% y de diez diputados a uno solo, e IU ni siquiera consigue representación. Y en la Región de Murcia, Podemos baja del 13,2% al 5,5%, e IU se mantiene fuera del parlamento empeorando incluso sus resultados: sacó un 4,8% en 2015 y ahora obtiene un 2%. En ninguna de esas comunidades los escaños de las fuerzas a la izquierda del PSOE alcanzarán para que los socialistas se hagan con la presidencia.El enorme batacazo de la izquierda alternativa se ha reflejado, asimismo, en las elecciones europeas, en las que, prácticamente el mismo resultado que obtuvo hace cinco años IU en solitario. Los seis escaños de la coalición suponen reducir la representación de la izquierda a la izquierda del PSOE a casi la mitad, ya que en 2014 IU consiguió seis actas y Podemos entró al Parlamento Europeo con cinco sillones en el que supuso su despegue. Unidas Podemos queda relegada a ser cuarta fuerza por detrás de Ciudadanos, que pasa de dos escaños –más otros cuatro que consiguió UPyD hace cinco años– a siete.Las europeas son las únicas elecciones de este domingo cuyo resultado puede compararse con el de las generales de hace apenas un mes, ya que a ambas estaban convocados la totalidad de los ciudadanos españoles. Y esta comparación también es sangrante para Unidas Podemos, que sufrepasando del 14,3% del 28A a tan solo un 10% de las papeletas.