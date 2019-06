El Tribunal Supremo paraliza por el momento la exhumación de Franco

Publicada el 04/06/2019 a las 10:57 Actualizada el 04/06/2019 a las 13:40

Los restos de Francisco Franco se quedarán en el Valle de los Caídos. Al menos por ahora. Los cinco magistrados de la Sección Cuarta de la Sala III del Tribunal Supremo que se reunieron este martesdel cadáver del general golpista. No obstante, el proceso no ha sido anulado, sólo suspendido. Ahora, el alto tribunal tendrá que resolver la cuestión de fondo del asunto, es decir, si acepta o no la petición de nulidad de los Reales Decretos mediante los cuales el Gobierno autorizó la exhumación. De este modo,. [Puedes leer en este enlace el auto del Supremo]."La razón en que descansa esa decisión es la dey, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan", ha informado el Supremo en una nota de prensa. De este modo, la decisión tomada por el alto tribunal está basada en el argumento de que existe un peligro en la mora —o periculum in mora—, uno de los requisitos fundamentales por los cuales un tribunal puede decidir adoptar las medidas cautelares solicitadas en un proceso judicial. Consiste en ver si la no aplicación de esas medidas implicaría un daño difícilmente reparable para quien las solicita en caso de que finalmente el tribunal le conceda la razón.La Sala, presidida por Jorge Rodríguez Zapata, ha estado también integrada por los magistrados Celsa Pico, José Luis Requero, Pablo Lucas y Antonio Jesús Fonseca Herrero. Todos ellos han dado respuesta a la medida cautelar planteada en los cuatro recursos presentados contra la iniciativa del Gobierno por la familia Franco, la Fundación Francisco Franco, la comunidad Benedictina en Cuelgamuros y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos. Todos ellos, cuando solicitaron la aplicación de las medidas cautelares,sobre el fondo del asunto. Es decir, si se trasladan esos restos al cementerio de El Pardo- Mingorrubio, en Madrid, y luego el tribunal resuelve que han de regresar al Valle de los Caídos.Fuentes de Moncloa aseguraron quehasta que en los próximos meses se dicte sentencia sobre el fondo del asunto". Además, el Ejecutivo aseguró que "no es extraña" la decisión tomada este martes por el Supremo, aunque se mostróy la exhumación, aunque más adelante, podrá llevarse a cabo. No obstante, confía en que se hará "en un plazo razonable". "Los intereses públicos vinculados a la exhumación que ahora suspendemos no se verán afectados por un tiempo prolongado si es que, finalmente, debieran prosperar", sostiene Moncloa.No obstante,. El pasado mes de julio, el entonces recién estrenado presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que la exhumación de Franco sería su medida estrella. Y que se llevaría a cabo ese mismo verano. Pero se retrasó hasta Navidad y, luego, hasta principios de 2019. Sin embargo, el pasado 15 de marzo por fin se puso fecha a lo que hasta entonces era sólo una promesa. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció que la exhumación tendría lugar el 10 de junio. Pero la familia, que ha batallado para que la extracción de los restos del dictador no tuviera lugar, presentó un recurso ante el Supremo en el que solicitaba, como medidas cautelares, que se paralizara. Y lo han conseguido.Mientras el Supremo decidía paralizar la exhumación,. "Valoramos que las medidas cautelares deben ser rechazadas, puesto que la exhumación y el traslado de los restos desde Cuelgamuros al panteón de El Pardo no suponen un daño para la familia, porque ambos lugares de enterramiento son propiedad del Estado español. Asimismo, en caso de que finalmente el Tribunal Supremo estimase el recurso de los abogados de la familia contra todo el proceso de exhumación, el traslado de restos previsto para el próximo día 10 de Junio sería perfectamente reversible", argumentaron en la convocatoria de la protesta.La Fundación Francisco Franco expresó su "satisfacción" después de conocer la noticia. Y es que la organización considera ilegal el real decreto ley que inició el procedimiento para exhumar los restos del dictador, una operación que califica de "bravuconería". Para la Fundación, el real decreto ley que da cobertura jurídica a la exhumación del dictador tampoco responde a un supuesto de urgente necesidad que requieren las medidas adoptadas por esta vía del real decreto ley. Por tanto, aseguran que la decisión de exhumar a Franco responde a un "afán" del Gobierno de Pedro Sánchez depara hacer de España "una nación fuerte, orgullosa de su historia , que aprende tanto de los aciertos como de los errores".