Directo | Maragall ofrece a Colau un puesto de "alto nivel" pero paraliza las conversaciones hasta que la actual alcaldesa se decida

Buenos días y bienvenidos a este minuto a minuto que realizamos encon todas las reacciones este miércoles de los diferentes partidos tras la triple cita electoral del 26M:se abre a explorar posibles acuerdos con el PSOE con el fin de impedir que los independentistas decidan en Navarra y en España. El presidente del partido,, ha trasladado al rey que no descarta ni el apoyo ni la abstención al Gobierno de Sánchez.Losavalan que losno cobren ni un día de sueldo del Congreso. Así lo confirma el informe de los servicios jurídicos sobre los efectos de la suspensión. De este modo se satisfacen las peticiones de, que presentó un escrito ante la Mesa del Congreso solicitando que ninguno de los presos cobrara su asignación.comunica al rey que sólo respaldará a Sánchez si hay un Gobierno de coalición con Podemos. Juantxo López Uralde, diputado de Equo y miembro del grupo parlamentario de Unidas Podemos, ha explicado en rueda de prensa que, no obstante, confía en que las negociaciones prosperen. También han intercambiado palabras sobre el cambio climático: "No cabe duda de que el Rey conoce el tema, le importa y le preocupa", ha añadido.comunica al rey quesi no hay negociación previa sobre. Así se lo ha transmitido el representante de la formación en el Congreso, J, a Felipe VI en la ronda de consultas de este miércoles en Zarzuela. "Sería una falta de respeto que pretendieran que apoyásemos a Sánchez sin ningún tipo de negociación", ha explicado.ofrece aun rol de "alto nivel" pero paraliza las reuniones hasta que la actual alcaldesa se decida. El candidato de ERC al Ayuntamiento de Barcelona ha avisado de que Barcelona En Comú debe decidir entre los republicanos o pactar con el PSC y los votos deocupará la Secretaría Internacional de Podemos en sustitución deLa eurodiputada, que fue senadora por designación del Parlamento navarro y portavoz de la formación morada en la comisión de Asuntos Exteriores, entrará así al Consejo Ciudadano Estatal, a la vez queno vetaría apara la presidencia de la Asamblea de Madrid, según fuentes de la cúpula del partido. Lade los conservadores sigue siendopara la formación de gobierno en la región. En cualquier caso, las votaciones para elegir a los miembros de la Mesa de la Asamblea son secretas y mediante papeleta en urna.avisa alde que "es imposible configurar una alternativa a la derecha sin hablar con ellos". Así lo ha declarado este miércoles en una rueda de prensa Bakartxo Ruiz, cabeza de lista de EH Bildu al Parlamento de Navarra, poco antes de que PSN y Geroa Bai inicien sus contactos.Elconfirma alsu disposición a apoyar asiempre y cuando cumpla ciertos compromisos pendientes en Cantabria. Así lo ha comunicado, el único diputado del PRC en el Congreso, al acabar la reunión de media hora que ha mantenido en Zarzuela con el jefe del Estado. Entre estos compromisos se encuentran las conexiones ferroviarias con Palencia y Bilbao o el pago de la deuda del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.ironiza en Twitter sobre la "purga" decon una viñeta. El líder de Podemos ha compartido en la red social una imagen en la que se ve cómo Heidi empuja por un barranco al hasta ahora secretario de Organización de la formación. El tuit, que no ha tardado en viralizarse, ha obtenido respuesta del propio Echenique.y avisa de que no apoyará acuerdos de PP y Cs. Así lo ha confirmado, portavoz del partido en el Congreso, en una entrevista en Telecinco. No suscribirán acuerdos en los que no participen. "Me parece sorprendente que (en Ciudadanos) no quieran llegar a un acuerdo. Nosotros estamos dispuestos a ceder", ha explicado el portavoz.Felipe VI ha proseguido con el diputado de Compromís,, la ronda de consultas con los dirigentes de los partidos. Después de abrir las conversaciones con el diputado del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, con quien el rey ha estado algo menos de media hora, ha tomado el relevo Baldoví, quien ha llegado al Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela a las 10.45 horas.comienza este miércoles su ronda de contactos con. El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid inicia así las conversaciones con la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. El jueves continuará con, líder regional de Ciudadanos, según fuentes socialistas. La prioridad de Cs para la formación de gobierno es el PP, y viceversa, pero no rechazan desde ambos partidos reunirse con el candidato socialista.defiende quesea alcalde de Barcelona con un programa comprometido con la independencia. En una entrevista de TV3, el president de la Generalitat ha advertido de una "operación de Estado" para impedir que el Ayuntamiento de Barcelona tenga un alcalde independentista.se reunirán este miércoles a partir de las 12.00 horas para negociar la. El encuentro se produce tras una primera reunión de los regionalistas con el, con el fin de tantear a los conservadores para llegar a acuerdos puntuales o conseguir un Gobierno regionalista en minoría.El Congreso estudiarádel Pleno por la. La Mesa del Congreso encargó a los letrados un informe en el queen 176 diputados. Lo concluyen así al entender que los presos no han perdido su condición parlamentaria, por lo que deben ser considerados en el cómputo global de diputados.Ella ronda de consultas para la, que terminará el jueves con Pedro Sánchez. En este enlace puedes ver el calendario facilitado por la Casa Real.advierte sobre las decisiones que se toman desde Madrid en cuanto a los pactos en Cáceres y Badajoz. El presidente en funciones de la Junta de Extremadura, en una entrevista concedida el martes en La Noche en 24 horas, ha instado a los partidos a tener "cuidado con las decisiones tomadas desde Madrid que la gente no entienda en los territorios". "No hay dos realidades iguales", ha afirmado.