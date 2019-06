Publicada el 05/06/2019 a las 16:59 Actualizada el 05/06/2019 a las 17:32

Unida Podemos se quedó solo pidiendo más tiempo

El precedente de un diputado de HB

Un mixto con 14 operativos

Laha decidido este miércoles mantener la mayoría absoluta de la Cámara en losactuales al considerar que los cuatro diputados que están suspendidos por hallarse en situación de prisión preventiva no han perdido su condición parlamentaria y, por tanto, deben ser tenidos en cuenta en el cómputo global de los 350 miembros de la Cámara, según informa Europa Press.Según ha explicado la presidenta de la Cámara,, el órgano de gobierno ha adoptado esta decisión siguiendo las recomendaciones del informe que encargó a los servicios jurídicos de la institución sobre la necesidad de rebajar o no la mayoría absoluta del Pleno tras la suspensión de los cuatro diputados procesados poren la causa del 'procés': Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de Junts per Catalunya.Los representantes de Unidas Podemos en la Mesa del Congreso han solicitado más tiempo para evaluar el informe de los letrados, pero no han mostrado una oposición expresa a la decisión adoptada por el órgano rector del Congreso.La conclusión de los letrados fue que no debe de moverse la mayoría absoluta de los 176 escaños actuales porque la suspensión de los cuatro diputados se refiere a sus derechos y deberes, pero "no puede afectar al cómputo legal del número de miembros de la Cámara, ya que se les priva del ejercicio, pero no de la titularidad del cargo".Además, el informe jurídico, recogido por Europa Press, resalta que debe diferenciarse la situación de suspensión en los derechos y deberes que afecta a estos cuatro diputados deen los que no se llegó a adquirir la condición plena de diputado y/o hubo una pérdida de dicha condición y si se varió la composición de derecho de la institución.En el documento redactado por los letrados solo se cita un precedente similar al de los cuatro diputados ahora suspendidos. Se trata del caso del diputado de Herri Batasuna,, quien sustituyó a su compañero, tras ser asesinado la víspera de la sesión constitutiva del Congreso que tuvo lugar enAlcalde se encontraba en prisión preventiva cuando se expidió su credencial de diputado -se estaba instruyendo su causa, en la que estaba acusado de colaborar con-. Cuando tuvo su acta, el Supremo le puso en libertad, pidió suplicatorio al Congreso para seguir con su investigación y éste le fue concedido.Alcalde se fugó, pero el Supremo dictó un nuevo auto decretando su prisión provisional y, por ello, el Congreso acordó su suspensión, esta vez en aplicación del artículo 21 del Reglamento. Eso sí, su situación no tuvo repercusión alguna en el cómputo de la mayoría absoluta de la Cámara.Tras relatar este precedente, los servicios jurídicos subrayan que "debe entenderse que los diputados suspendidos mantienen la condición de miembros de la Cámara y, en consecuencia, deben computar a efectos de su composición fijada en 350 diputados desde el día de su constitución, no afectando así al número de votos requerido para alcanzar la mayoría absoluta (176) y al resto de las mayorías especiales que establezca la Constitución, las leyes orgánicas o el Reglamento del Congreso".Así, la Mesa ha determinado que la suspensión de los cuatro diputados independentistas no afecte a la determinación de la composición de los distintos órganos parlamentarios, como las comisiones o ponencias, ni al diseño de cupos para el debate de iniciativas o de preguntas orales a los miembros del Gobierno.De la misma manera, se ha decidido que, aunque los cuatro diputados suspendidos vayan a quedar adscritos al Grupo Mixto del Congreso , su incorporación no tendrá efectos en la ponderación del voto ni a la hora de fijar los cupos de las iniciativas de este heterogéneo grupo.Paralelamente, el Mixto -del que esta legislatura también formarán parte el resto de diputados de Junts, EH Bildu, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria- no recibirá la parte proporcional de la subvención que le correspondería si todos los diputados de Junts, y Junqueras, no estuvieran suspendidos. Es decir, para todo los repartos, se contabilizará sólo a sus 14 miembros activos.Tanto el PP, como Ciudadanos, ya habían mostrado su oposición a que la Mesa del Congreso rebajase la mayoría absoluta y se han felicitado de la decisión de la Mesa.