El PSOE asegura que no dan las cuentas y emplaza a PP y Cs a abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez

Publicada el 10/06/2019 a las 15:30 Actualizada el 10/06/2019 a las 17:29

Ni con UPN ni sin UPN. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró este lunes queni para la investidura ni para garantizar la necesaria estabilidad que, subrayó, necesita España.Así que todo, según los socialistas, depende de que PP, Cs y Unidas Podemosde acuerdo con el resultado electoral y faciliten no sólo la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno sino la búsqueda de los acuerdos que se propone impulsar en los cuajo ejes que el candidato socialista explicó la semana pasada: la transición ecológica, el impulso a la digitalización de la economía y el sistema educativo, la lucha contra la desigualdad y el fortalecimiento del proyecto europeo.De otro modo, advirtió Ábalos,La alternativa a un gobierno del PSOE es volver a votar y, en este contexto, “los españoles no perdonarán a quien ponga en solfa la viabilidad de la Legislatura”. Por eso, de cara a las reuniones que Sánchez celebrará este martes con Pablo iglesias, Albert Rivera y Pablo Casado, “es importante que los españoles sepan quiénes van con actitud constructiva y quiénes con la voluntad de dar una patada al tablero político”.En ese contexto es en el que el numero dos del PSOE reiteró que un gobierno de coalición con Podemos no sólo no resuelve, según los socialistas, el problema de sacar adelante la investidura ni la gobernabilidad porque no suman mayoría absoluta, sino que además“No es el caso, no llegamos. Posiblemente un gobierno de esa naturaleza no añade, sino que puede restar”.Como tampoco se puede hacer depender la investidura o la estabilidad política de lo que decida UPN, entre otras cosas porque si el PSOE aceptara su propuestaÁbalos, pese a la insistencia de los periodistas, se negó a expresar el mensaje que Sánchez trasladará el martes a Casado y a Rivera como una petición para que se abstengan, a pesar de que todo apunta a que eso es lo que espera de ellos.“Yo me abstuve y no me apetecía”, recordó en referencia a la investidura de Mariano Rajoy de 2016, que a punto estuvo de provocar un cisma interno en el PSOE. Si en aquella ocasión lo defendían “por el bien de España, España sigue siendo la misma”, subrayó.El candidato a la investidura planteará a los líderes del PP, Cs y Unidas Podemosel respeto a la Constitución y al ordenamiento legal, su voluntad de formar un Gobierno de inspiración progresista” para llevar a cabo una agenda de “justicia social” y el cumplimiento de los compromisos de estabilidad presupuestaria suscritos con la Unión Europea.¿Qué pedirá a cambio? El PSOE apela a la responsabilidad, la generosidad y el patriotismo. Peroaunque “tampoco nada se debe pagar”.