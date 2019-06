Compromís y ERC proponen crear una Autoridad Independiente para proteger a los denunciantes de corrupción

Publicada el 13/06/2019 a las 13:30 Actualizada el 13/06/2019 a las 13:41

Autoridad Independiente con un director elegido por consulta popular

Tres años de suspensión por una alerta

Las dificultades: confidencialidad y leyes orgánicas

El pasado día 5 la Mesa del Congreso admitió a trámite una proposición de ley que puede convertir a España enque traslade a su legislación la directiva europea que protege a los alertadores , ciudadanos que revelan información sobre posibles irregularidades o delitos cometidos en sus empresas o en las administraciones que perjudiquen el interés general. Son los(evasores fiscales del HSBC), Rui Pinto (Football Leaks), Antoine Deltour (LuxLeaks),(espionaje de la NSA) o Ana Garrido (caso Gürtel), el teniente Luis Gonzalo Segura (corrupción en el Ejército) o Ahazara Peralta (caso Acuamed) en España.El texto, presentado por el diputado de Compromís Joan Baldoví y 14 diputados de ERC poco más de una semana después de constituirse las Cortes, ha sido redactado por la plataforma ciudadana Xnet y no sólo traspone la directiva aprobada por el Parlamento Europeo el pasado mes de abril, sino que tambiénAsí, la proposición de ley pretende proteger a todos los alertadores –whistleblowers en su denominación inglesa– y también a los, los medios de comunicación, ONG y plataformas ciudadanas que difunden las irregularidades desveladas por los filtradores. Y quiere cubrir todos los ámbitos: losde las administraciones públicas –Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, Seguridad Social– los empleados de, e incluso de las más altas instituciones del Estado, comoquedarán protegidos si denuncian malas prácticas o hechos ilícitos. Pero también lo estarán, así como depúblicas –o en las que el 50% de sus ingresos anuales procedan de ayudas estatales por importe superior a los 50.000 euros– y deSi una persona tiene conocimiento de una irregularidad o delito cuyas consecuencias “sean susceptibles de, podrán comunicarlo bien en un–dentro de la empresa o de la administración de la que forme parte– o en uno, a su elección. Peropara protegerle de cualquier represalia o persecución. Es más, el texto recién presentado en el Congreso establece que se le preste. El objeto de la futura ley es únicamente, subraya Simona Levi, fundadora de Xnet y corredactora de la proposición de ley,El filtrador, insiste,, cuya identidad debe ser conocida por el denunciado según establece la legislación española.En cumplimiento de lo recogido en la directiva europea,de euros, así como las administraciones –incluidos ayuntamientos de más de 10.000 habitantes– tienen la obligación de contar con uno de estos canales de internos de recepción de alertas “anónimos y seguros”. Si facturan entre dos y 10 millones de euros, el canal interno debe garantizar al menos la confidencialidad., tanto de las estatales como de las comunidades autónomas. Ambos cauces constituyende la información desvelada por los alertadores. De la investigación se seguirán encargando la policía, los jueces y los fiscales, a quienes no sustituyen en ningún caso, deja calro Simona Levi.Tampoco será ése el cometido de laque pretende crear la proposición de ley. Su misión será. También los representará legalmente en los procedimientos administrativos o judiciales que deban afrontar como consecuencia de sus revelaciones.y será elegido por el Congreso de entre una lista elaborada tras celebrarse, explica el texto. Es el método utilizado para nombrar al director de la Oficina Antifraude valenciana:, que había denunciado el caso Palau “Nosotros habríamoscomo los de violencia de género, en lugar de la Autoridad Independiente, porque este tipo de organismos pueden terminar convertidos en chiringuitos si no están bien estructurados”, precisa Simona Levi. Coincide con ella José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda:. No sólo no termina de ver su “eficacia”, matiza, sino que duda del sistema de elección de su director y echa en falta en el texto una mención a su presupuesto y plantilla.Finalmente, la proposición de ley también proponesi las administraciones y empresas infringen el régimen de protección de los alertadores; por ejemplo, obstaculizando las alertas, represaliando a los filtradores o vulnerando la confidencialidad o el anonimato del denunciante. Las infracciones se castigan con multas, además de con inhabilitación de hasta tres años.Para Mollinedo, la “ambiciosa” proposición de Compromís y ERC es un paso “decisivo”, aunque no el último. El responsable de Gestha elogia que sirva comonecesario para determinar el justo equilibrio entre la seguridad jurídica del denunciante y del denunciado. Pero también para que se produzca un “cambio de mentalidad” a su juicio imprescindible:José María Mollinedo recuerda que en 2008 uno de sus técnicos fue suspendido de empleo y sueldo durante tres años tras ser considerado responsable de haber alertado sobreque no habían pasado los preceptivos análisis químicos. “Fue un cabeza de turco”, resalta, “porque a la información tenían acceso una decena de personas”. Además,, “por qué puertos había entrado el aceite de girasol contaminado”, asegura el responsable de Gestha. El caso lo perdió el alertador en los tribunales, pero la revelación de aquella irregularidad forzó posteriormente la firma de un convenio entre el Instituto de Consumo y la Agencia Tributaria para subsanar el mal funcionamiento de las administraciones. Un caso de manual de cuál ha sido hasta ahora la historia de quienes se atreven a desvelar malas prácticas y de las consecuencias de sus alertas: perjuicio para el denunciante, corrección de las disfunciones denunciadas.Pese a lo exhaustivo del texto presentado, el dirigente de Gestha no cree que sirviera para evitar que, por ejemplo, un nuevo Hervé Falciani –el desvelador de las cuentas de miles de evasores fiscales de toda Europa en el banco suizo HSBC– pudiera mantener su puesto de trabajo. Critica que se permita–con indemnización o readmisión–. Porque para entonces ya habrá sido identificado.Tanto Xnet como Compromís y ERC han comenzado a negociar con el resto de los grupos para sacar adelante su texto. Levi explica aque ya se han reunido con Ciudadanos y con el PSOE. Ambos partidos incluyeron la protección de los filtradores en sus respectivos programas electorales. elaboró un texto en la pasada legislatura que no prosperó–, pero la responsable de Xnet confía en que se pueda alcanzar un punto de encuentro para hacer una ponencia conjunta, como ya se hizo en Cataluña. Tambiéncon el mismo objeto. Ni Unidas Podemos ni el PP han contestado aún a las solicitudes de reunión de Xnet y los grupos autores de la iniciativa en trámite.En cualquier caso, Levi teme que los elementos que más reticencias suscitarán en algunos sectores serán los relativos a. La proposición de ley establece que revelar una alerta no podrá considerarse un incumplimiento de esas cláusulas así como de las relativas a, ya sea administrativo, laboral, civil o mercantil. El alertador, por tanto, “no podrá ser considerado responsable de su incumplimiento” y procesado por ello.También teme que cuente con rechazo la exigencia del anonimato para el filtrador. Pero espera que no lo sea la obligación de establecer canales de alerta en las empresas. “ya les obligan, no pedimos medidas más costosas”. Levi se refiere aestablece que sólo la existencia de un plan de prevención de riesgos penales y de cumplimiento normativo eficaz exime a una persona jurídica deMollinedo, en cualquier caso, duda de la eficacia de estos canales internos, que ya han probado sus fallos en casos recientes de corrupción como el de la constructora OHL, recuerda. Por su parte, la propia coautora de la proposición anuncia también que enmendará el texto para: “Nos están llegando casos en los que se está imputando también a los letrados de los alertadores”.El secretario de Gestha adivina una larga tramitación de la ley, puesto que implicará: desde las normas de enjuiciamiento civil y criminal y el Estatuto de los Trabajadores hasta el Estatuto Básico del Empleado Público o la Ley de Seguridad Social. También afecta a las competencias de las comunidades autónomas. Y, como tocade los denunciados, hace necesario el recurso a la, que requiere mayoría absoluta para su aprobación. “Sería más fácil si la iniciativa se acometiera en varias fases”, sugiere, sobre todo teniendo en cuenta los difíciles equilibrios parlamentarios a que obliga la fragmentación política.