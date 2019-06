Rescatan a más de 400 migrantes abandonados a su suerte en el desierto del Sáhara

Publicada el 25/06/2019 a las 13:09 Actualizada el 25/06/2019 a las 13:55

Sin cifras claras

La(OIM) ha rescatado a más deque habían sido abandonados a su suerte en el desierto del, lo que implica elevar a casi 20.000 el número de personas auxiliadas desde que la agencia inició en abril de 2016 las operaciones de rastreo y asistencia en esta región, como recoge Europa Press."Caminamos durante horas bajo el sol abrasador del desierto sin agua y sin tener ni idea de hacia dónde nos dirigíamos", cuenta Amadou, un maliense de 27 años que viajaba en un grupo de 406 personas, en su mayoría de Guinea, Costa de Marfil y Malí. Entre ellas había siete mujeres y cuatro niños, según un comunicado de la organización internacional."De repente, vi un camión de la OIM viniendo hacia nosotros. Nos dieron comida y agua y nos llevaron a Assamaka (en el norte de Níger) y al día siguiente a Arlit", afirma este superviviente, localizado junto a sus compañeros el 15 de junio. Una vez en el centro de tránsito, quienes lo deseen pueden acogerse a un, algo que también quiere hacer Amadou. "No quiero convertirme en un cadáver más enterrado en el desierto. Me voy a casa", afirma, consciente de los peligros de una ruta para la que ni siquiera existen cifras aproximadas de víctimas mortales.Con esta ya son, donde miles de migrantes quedan varados bien porque se pierden en su ruta hacia el norte de África o porque las mafias directamente los dejan a su suerte.La cifra de personas rescatadas desde abril de 2016 yay la organización internacional calcula que, en lo que va de año, ha localizado unos 1.200 migrantes de media al mes. Las agencias humanitarias no prevén que este goteo constante vaya a concluir a corto plazo, por lo que instan a no bajar la guardia.Uno de los trabajadores que está en primera línea, Alhassane Adouel, ha reconocido que no termina de acostumbrarse a las llegadas de los grupos de supervivientes, "con recién nacidos en sus brazos, las caras cubiertas de arena y las ropas rotas". "A pesar de las muchas llegadas, me sigue rompiendo el corazón ver por lo que han tenido que pasar", ha añadido.El jefe de la misión de la OIM en Níger, Martin Wyss, ha reconocido que la labor pone a prueba "el complicado contexto operativo, la peligrosa situación de seguridad y los repentinos flujos grandes de migrantes". No obstante, ha insistido en que vigilan "de cerca" la ruta para tratar de proteger a estas personas "antes de que sea demasiado tarde".