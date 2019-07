El Gobierno solicita al Vaticano que desautorice al nuncio en España por afirmar que pretende "resucitar a Franco"

Publicada el 04/07/2019 a las 09:20 Actualizada el 04/07/2019 a las 10:27

La embajadora de España ante la Santa Sede,, entregará este jueves en el Vaticano la carta de queja del Gobierno por las declaraciones del nuncio, quien afirmó que el Ejecutivo español pretende " resucitar a Franco " con su exhumación. En la carta, firmada por la vicepresidenta del Gobierno en funciones,, y dirigida al secretario de Estado del Vaticano,, se le traslada el malestar del Ejecutivo español, se le recuerda que la exhumación de Franco "es la ejecución de una ley aprobada por un Parlamento democrático", en la línea con lo aconsejado por la ONU, y se le dice que sus declaraciones "vulneran la necesaria neutralidad de un diplomático", según han informado fuentes gubernamentales a. Por ello, concluye la misiva, se solicita que se desautorice al nuncio.La embajadora tiene cita este jueves con el secretario vaticano de Relaciones con los Estados, monseñor, para hacerle entrega de la misiva. Calvo señaló este lunes, en declaraciones a la Cadena Ser , que el Ejecutivo presentaría una queja formal al Vaticano por la "injerencia" del nuncio. También calificó sus palabras de "improcedentes e inaceptables" en el "porque, según explicó, un embajador de la Santa Sede "no tiene que entrar en los asuntos internos de un Estado" y en un tema "tan importante como es exhumar los restos de un dictador"."Sinceramente, hay tantos problemas en el mundo y en España. ¿ Por qué resucitarlo ? Yo digo que han resucitado a Franco. Dejarlo en paz era mejor, la mayoría de la gente, de los políticos, tiene esta idea porque han pasado 40 años de la muerte, ha hecho lo que ha hecho,. No ayuda a vivir mejor recordar algo que ha provocado una guerra civil", señaló en una entrevista a Europa Press Renzo Fratini, que este martes 2 de julio dejaba por jubilación su cargo como representante del papa en España.La marcha de Fratini hace que la Santa Sede tenga que nombrar a, que tendrá que hacer frente a esta cuestión. No obstante, no consta en fuentes de Exteriores que la Santa Sede haya solicitado ya el plácet –visto bueno del país anfitrión– para ningún candidato.Por el momento, el Vaticano ha evitado entrar en la polémica por las palabras de Fratini, pero ha precisado que "sigue" la cuestión sobre la exhumación de los restos de Franco tras sus declaraciones. ". Veremos cómo se desarrolla en los próximos días", explicaron este miércoles fuentes de la Santa Sede a Europa Press.