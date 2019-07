Publicada el 04/07/2019 a las 17:35 Actualizada el 04/07/2019 a las 18:12

Cinco querellantes

Torturas por Billy el Niño

Cinco represalidados por el franquismo han interpuesto este mañana en los Juzgados de Plaza de Castilla lacontra sus supuestos torturadores, entre ellos Antonio González Pacheco, alias, por delitos de lesa humanidad, según informa Europa Press.Según ha explicado la abogada Begoña Lalana a la entrada de los Juzgados, se trata de una acción contra miembros de laque actuaba desde la Dirección de Seguridad de Madrid "para destacar que la represión del régimen franquista se dirigió contra toda la población española que pretendía lograr el advenimiento de la democracia"."El régimen franquista se dotó de muchos instrumentos como lay lapara acabar con cualquier resistencia y manifestación democrática, sobre todo contra las personas que habían empezado a luchar de forma organizada para lograr el advenimiento de las libertades a España. Fueron condenadas por delitos deen base a unaque declaraban ilegales a todos los partidos antiguos y nuevos", ha dicho.Los querellados son Antonio González Pacheco alias (Billy el Niño), José Félix Mazagatos Antón, Roberto Fernández Tejerina, Javier Tejedor Peña, Salvador Bonell Esperanza, José María Gay Iglesias, Manuel González Sandoval y José Ignacio Giralte González, José Ignacio Giralte González, "y todos aquellos que impulsaron y dieron instrucciones para la detención y encarcelamiento y todos aquellos que no hicieron nada por impedirlo"."Queremos acabar con un muro de impunidaduna vez fallecido Franco. El Estado no puede sustituir a las víctimas en la búsqueda de la verdad. Las personas tienen derecho en conseguir justicia, verdad y reparación", ha indicado.Esta querella que acumula un total de cinco querellantes en una única acción judicial,interpuestas en Madrid contra Antonio González Pacheco y otros miembros de la policía política franquista, habiéndose presentado en toda Españapor delitos de torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad durante el tardo-franquismo cometidos por miembros de la Policía política y la Guardia Civil.Una de ellas es, que ha explicado que la detuvieron en Madrid porque militaba en la Liga Comunista Revolucionaria. Estuvo arrestada tres días después de losen 1974 por propaganda ilegal y asociación ilícita., me pegaron en todas las partes, sobre todo en la planta de los pies, por lo que estuve sin poder andar bien mucho tiempo. Dentro de la cárcel me propusieron una querella contra la Policía. La puse pero no les condenaron a pesar de yo estaba bajo la custodia de la Policía", ha relatado.La víctima de la represión franquista ha asegurado que no solo iban a por ello, sino "para que toda". "Querían que los demás se desanimaran. Nos hemos movido porque era difícil las querellas individuales.y por eso nos parece muy importante esta actuación. La fuerza nos la ha dado la comunidad", ha dicho.Otro de los querellantes es Enrique del Olmo, detenido en 1972 tras una manifestación estudiantil, quien considera que la querella colectiva "es unade las cientos de miles de personas que lucharon en décadas contra un régimen infame y que desgraciadamente todavía no están siendo reconocidos y los causantes de estos males no han tenido el juicio y ni Justicia que les corresponde"."Esto cuesta muchísimo pero para que la sociedad sea mejor tiene que haber Justicia. Esta gota vamos a seguirla para lograr que sean castigados los culpables. Me he sumado a la colectiva porque era un buen momento porque todos teníamos el mismo elemento común, que fue la persecución política y torturas. Las pruebas son los interrogatorios individuales, nuestras declaraciones de torturas ante los Juzgados", ha apuntado.Por su parte, Esteban Cabal ha detallado que fue torturado por González Pacheco a pesar de seren 1976. "Me tuvieron siete días y siete noches en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol. Me acusaron de pertenecer a un sindicato estudiantil. Billy el Niño mesi le denunciaba. Lo hice y estuve escondido durante un mes en un piso de Vallecas. Es un hombre muy mayor y. Son hechos que yo he perdonado pero lo que nos mueve a los querellantes, sino que la sociedad española sepa lo que ocurrió y se condene de una vez los crímenes del franquismo", ha dicho."Entendemos que estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Por órdenes de, ministro del Interior, se torturaba a los niños. Creemos que delitos así no pueden prescribir", ha proseguido.Por su parte, Jesús Rodríguez Barrio fue detenido por la Brigada de Información Social en tres ocasione en la década de los 70 por delitos de reunión, manifestación y asociación ilegal, derechos ahora reconocidos en la Constitución Española."Fue interrogado tres días por Billy el Niño, que fue sometido a todo tipo de golpes, amenazas y torturas psicológicas. Fuipor él bajo amenaza de muerte si no les daba información", ha manifestado ante los medios.El querellante ha explicado que actúa ahora judicialmente porque "es un acto de dignidad levantar la cabeza y declarar que fueron personas que lucharon por los derechos fundamentales, no delincuentes; que toda la sociedad sepa que el franquismo practicó este tipo de represión; y porque hayque no pueden hablar y es también es una acción en nombre de ellos"."En el Archivo Histórico Nacional constan las declaraciones y también los informes aplicados en base al protocolo de Estambul sobre la tortura, que acreditan que nuestros relatos eran creíbles, fundamentadas y basadas en datos que sucedieron realmente", ha indicado.Rodríguez Barrio ha criticado queuna vez muerto Franco, dos de ellas. Por ello, ha esgrimido, no han interpuesto estas querellas hace décadas porque estas personas "estaban protegidas y ocupaban puestos importantes"."Antes no nos sentíamos arropados. Hemos empezado a implicarnos gracias a la. Creemos que es un momento importante y la sociedad española ha tomado conciencia de estos hechos. Sin Justicia no será posible construir una sociedad democrática con derechos fundamentales estén consolidados", ha concluido.Por último ha tomado la palabra Javier Maestro, detenido en tres ocasiones en la década de los 70 por lanzar octavillas, entre otras cuestiones. El querellante ha hecho una los que "sufrieron los zarpazos del franquismo" para que denuncien para que sea un proceso "contra todo el sistema de represión que generó tanto miedo"."La democracia se debe a miles de personas que hicieron ese alarde de generosidad y estoy aquí contra la lógica de impunidad, que impide que juzgados admitan delitos de lesa humanidad. Temas como el Valle de los Caídos y niños robados y cunetas tienen que solventarse.", ha finalizado.