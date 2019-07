Teresa Rodríguez ve la consulta de Podemos un "insulto a la inteligencia"

Publicada el 12/07/2019 a las 19:24 Actualizada el 12/07/2019 a las 20:05

No voy a votar en la consulta sobre el pacto de gobierno con el PSOE (Abro hilo)



1. Por la forma:

Las opciones son abiertamente tendenciosas. La pregunta debería ser: pacto de gobierno con el PSOE sí, no o abstención, y dar los detalles del pacto que se somete a consulta. pic.twitter.com/YDjdgxn2jA — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 12 de julio de 2019

La pregunta tal y como está planteada es abiertamente tendenciosa, olvida otras opciones posibles y es, lamentablemente, un verdadero insulto a la inteligencia que denota falta de confianza en los argumentos que se tienen para defender un pacto a toda costa. — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 12 de julio de 2019

2. Por el fondo:

Importa el para qué, si no hay derogación de las reformas laborales, de la ley mordaza, del 135, de la LOMCE, si no hay lucha contra el cambio climático si no hay derogación de la austeridad — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 12 de julio de 2019

solo servirá para regalarle nuestros logros y asumir las contradicciones de un PSOE históricamente habituado a defraudar.



Espero sinceramente estarme equivocando, pero no será por no haber planteado mis argumentos con claridad y sin trampas. — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 12 de julio de 2019

Dicho esto, y ya que me están llamando de los medios, pediría que nadie me llame buscando carnaza, no voy a darla, cuando las consultas son electrónicas y no asambleas presenciales no tengo otra forma de expresar mi opinión que por mis redes. Sin más, es mi opinión en un debate. — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 12 de julio de 2019

La, ha anunciado quesobre el posible pacto de Gobierno y respaldo al presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez, toda vez que ha considerado que la pregunta que se plantea a las bases es "un verdadero insulto a la inteligencia que denota falta de confianza en los argumentos que se tienen para defender un pacto a toda costa", informa Europa Press.Rodríguez, que continúa de permiso por maternidad, se ha pronunciado así en una batería de comentarios en su perfil de Twitter, donde argumenta su rechazo a votar en la consulta que ha lanzado este viernes la dirección del partido Podemos ha activado una consulta a las bases para que decidan desde este viernes y hasta el próximo jueves si deben apoyar la investidura de Pedro Sánchez , previo pacto para un Gobierno de coalición, lo que implica un acuerdo programático y de equipos, o si facilitan con el sí o la abstención un Ejecutivo monocolor del PSOE.La dirigente andaluza, afín a la corriente de anticapitalista,, de modo que la pregunta "debería ser pacto de gobierno con el PSOE sí, no o abstención, y dar los detalles del pacto que se somete a consulta"."La pregunta tal y como está planteada es abiertamente tendenciosa, olvida otras opciones posibles y es, lamentablemente, un verdadero insulto a la inteligencia que denota falta de confianza en los argumentos que se tienen para defender un pacto a toda costa", apostilla.En cuanto al fondo, Teresa Rodríguez insiste en que "importa el para qué" pues "si no hay derogación de las reformas laborales, de la ley mordaza, del 135, de la Lomce, si no hay lucha contra el cambio climático si no hay derogación de la austeridad,".Con todo, la líder andaluza termina el hilo afirmando que espera "sinceramente" estar equivocándose, "pero no será por no haber planteado mis argumentos con claridad y sin trampas", zanja Teresa Rodríguez.Tras esta publicación, Teresa Rodríguez añade que no está buscando polémica y que "cuando las consultas son electrónicas y no asambleas presenciales" no tiene otra forma de expresar su opinión.En concreto, la pregunta que se plantea a la militancia es: ", y se les da dos opciones para que elijan.La primera condiciona su 'sí' a la consecución de un acuerdo para la formación del gobierno de coalición que el partido ha puesto sobre la mesa desde el principio. Literalmente reza así: "Para hacer presidente a Pedro Sánchez es necesario llegar a un acuerdo integral de Gobierno de coalición (programático y equipos), sin vetos, donde las fuerzas de la coalición tengan una representación razonablemente proporcional a sus votos".En la segunda posible respuesta, Podemos ha condensado la idea de que han venido defendiendo los socialistas de un gobierno de cooperación pero sin miembros del partido morado en el Consejo de Ministros."Para hacer presidente a Pedro Sánchez (ya sea mediante el voto a favor o la abstención), basta con la propuesta del PSOE: un Gobierno diseñado únicamente por el PSOE, colaboración en niveles administrativos subordinados al Gobierno y acuerdo programático", reza, textualmente esta segunda opción.La consulta se abre este viernes y los inscritos podrán votar hasta el próximo jueves, día 18. Durante el fin de semana previo a que el día 22 de julio arranque el debate de investidura, la dirección de Podemos analizará los resultados y pondrá en común su posición con las confluencias.