ERC ganaría las elecciones catalanas con el PSC segundo, según un sondeo de 'El Periódico'

Publicada el 15/07/2019 a las 11:35 Actualizada el 15/07/2019 a las 11:36

Voto estimado

si se celebrasen ahora con entre 40 y 41 diputados, mientras quecon entre 28 y 29 escaños.Así lo pronostica una encuesta de El Periódico elaborada por el Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP), recogida por Europa Press, que vaticina quehasta los 24-25 diputados ycon 22-23 escaños.Los comuns se mantendrían en los 8 parlamentarios actuales o ganarían uno hasta los 9, el PP se mantendría con 4 o podría perder uno hasta los 3, y: de los 4 actuales pasaría a 7 u 8.Con este arco parlamentario,e incluso aumentarla con entre 71-74 diputados: ahora mismo tiene 70 y la mayoría absoluta está fijada en 68 escaños.Pese al trasvase de votos de unas fuerzas a otras, el panorama se mantendría igual:en la Cámara, y los partidos contrarios a la independencia seguirían sin poder plantear un candidato a la Presidencia de la Generalitat no independentista.Otro factor que se mantendría inalterable es que los partidos independentistas, pese a lograr la mayoría absoluta y subir en porcentaje de apoyo,, quedándose en el 48,5%.El sondeo de GESOP se ha realizado a partir de 1.422 entrevistas, con un margen de error +-2,7% y entre el 1 y el 5 de julio, antes de que estallara la polémica entre ERC y JxCat por el pacto de los segundos con el PSC en la Diputación de Barcelona.En voto estimado, Cs pasaría del 25,3% que le hizo ganar las elecciones catalanas de diciembre de 2017 hasta el 16,5%; JxCat pasaría del 21,6% de entonces hasta un 16,5% y ERC crecería del 21,3% al 25,5%.El PSC ascendería del 13,8% de 2017 al 20%; los comuns pasarían del 7,4% al 7%; la CUP del 4,4% y la CUP al 5,5% y el PP del 4,2% al 4%.La polémica entre ERC y JxCat, los dos socios del Govern, por el pacto del partido de Carles Puigdemont con el PSC en la Diputación de Barcelona, ha vuelto a avivar elcuando no se ha cumplido aún ni la mitad del mandato.Sin embargo, el presidente de la Generalitat,, afirmó el domingo en una entrevista en Público que: "No tengo ninguna intención de convocar elecciones cuando lleguen las sentencias".