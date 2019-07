PSOE, PP y Cs unen sus votos para impedir que el Gobierno explique por qué se ha gastado medio millón en un nuevo coche blindado para el rey

Publicada el 15/07/2019 a las 12:49 Actualizada el 15/07/2019 a las 13:12

El coordinador federal de Izquierda Unida,, ha denunciado el veto de la Mesa del Congreso a parte de la batería de preguntas que dirigió al Gobierno para saber por qué el Ministerio de Hacienda ha adquirido un vehículo valorado enpara uso exclusivo de la Casa del Rey.Según relata Garzón, PSOE, PP y Ciudadanos han unido sus votos en la Mesa del Congreso paravarias de las cuestiones que él había registrado para descubrir los motivos por los que el Ejecutivo ha hecho este gasto si la Casa del Rey ya cuenta con un presupuesto anual de ocho millones de euros."¿Considera que es un presupuesto insuficiente y, por eso, tiene que acudir el Estado en su ayuda con la compra de tal vehículo"?, reza una de las preguntas que se ha topado con el veto del órgano de gobierno de la Cámara. La inadmisión a trámite de estas cuestiones se fundamenta en que se trata de una materia "no sometida por tanto al control parlamentario de la Cámara" puesto que son de aplicación los artículos 56.3 y 65 de la Constitución. El primero de ellos establece que la persona del Rey "es inviolable y no está sujeta a responsabilidad" y el segundo quepresupuestaria que recibe."La pregunta no puede considerarse ejercicio de la facultad de control por parte de los diputados" sino que "supondría, de facto,", añade el escrito que la Mesa ha enviado a Garzón. Tampoco ha pasado el filtro de la Mesa otra pregunta en la Garzón tiró de ironía y que, según el órgano de gobierno, no respeta la debida "cortesía parlamentaria". "El vehículo blindado adquirido está a prueba de disparos y explosiones, y con su incorporación al Parque Móvil del Estado se va a convertir en uno de sus vehículos insignia, ¿ha valorado el Gobierno bautizarlo como el mataelefantes para ensalzar su robustez?", rezaba la cuestión.Por contra, el Gobierno sí deberá contestar al resto de preguntas planteadas por Garzón para saber si el coche se compró porque lo pidió la Casa Real o fue iniciativa de Hacienda, cuántos vehículos son sus características tiene el Parque Móvil del Estado y cuántos vehículos blindados y sin blindar del Parque Móvil del Estado están para uso y a disposición de la Casa Real.El también portavoz adjunto de Unidas Podemos confía en que el Ejecutivo le explique también la razón por la que el coche se adquirió "por la vía del procedimientodeclarándolo secreto o reservado" y por la "vía de urgencia, aprovechando la máxima confidencialidad que permite la ley".