Iglesias acepta la condición de Sánchez y renuncia a entrar en el Gobierno

Publicada el 19/07/2019 a las 17:36 Actualizada el 19/07/2019 a las 18:27

No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos pic.twitter.com/UcBoukAj7H — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) July 19, 2019

“No voy a ser la excusa para que el PSOE evite el Gobierno de coalición” que “necesita España”. Pablo Iglesias anunció este viernes a través de Twitter su decisión de echarse a un lado, tal y como le pidió Pedro Sánchez, para facilitar un pacto. “siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos y que la presencia de Unidas Podemos en el próximo gobierno tiene que ser proporcional”.Iglesias ha traslado al candidato socialista que la presencia de UP en el nuevo gobiernoy que los representantes de su organización “lógicamente” los propondrá Unidas Podemos.Además de trasladar su decisión al presidente en funciones, el líder de UP ha pedido al responsable del comité negociador de Unidas Podemos,, “que traslade al PSOE” su “voluntad de negociar un acuerdo de coalición de izquierdas integral” que incluya “programa y equipos para sacar adelante la investidura la semana que viene”.que asuma que los derechos sociales tienen que ser el eje del gobierno“, subrayó.La decisión de Pablo Iglesias derriba el obstáculo que Sánchez había señalado para llegar a un acuerdo:Sin duda alguna es el único obstáculo” para cerrar un pacto, declaró el jueves el presidente en funciones.“Lo mejor que podría hacer (Iglesias) es entender que para fraguar ese nuevo gobierno con cohesión es qY permita que haya ministros de UP cualificados que podamos consensuar. No quiero vetar a nadie pero tampoco quiero que me impongan los nombres” porque como presidente “voy a ser el único responsable de lo que hagan”, señaló entonces Sánchez.