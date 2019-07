PSOE y Podemos alcanzan un preacuerdo para que Lambán sea reelegido presidente de Aragón

Publicada el 27/07/2019 a las 16:20 Actualizada el 27/07/2019 a las 17:05

PSOE y Podemos han alcanzado este sábado un preacuerdo de gobierno para que el candidato socialista, Javier Lambán, sea reelegido presidente de Aragón. El pacto , que incluye 132 medidas para la comunidad autónoma y que, será sometido a consulta de las bases de Podemos-Equo este fin de semana y hasta la tarde del lunes, informa Europa Press.En rueda de prensa, el secretario general de Podemos, Nacho Escartín, que no quiso revelar qué cargos ocupará el partido en la coalición, subrayó queen referencia al PSOE, al Partido Aragonés (PAR) y a Chunta Aragonesista (CHA), con quienes los socialistas habían alcanzado acuerdos previos para apoyar la investidura de Lambán y conformar el próximo gobierno de la comunidad.Entre las medidas recogidas en este documento se encuentra la derogación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), medidas de carácter social, para reforzar la educación y sanidad públicas y luchar contra la violencia machista y por la igualdad. En los próximos días, además, se detallarán otras propuestas para elEscartín resaltó que en Aragóntras alcanzar este "buen" preacuerdo, "el mejor", en su opinión, que garantiza la participación de Podemos-Equo, formación que se encargará "de blindar los derechos adquiridos en los últimos años que benefician a la mayoría social de los aragoneses" y desde un Gobierno que afrontará, dijo, retos colectivos como el demográfico y de la despoblación, el climático, el de la precariedad o el de la igualdad.Se plantean 132 medidas concretas para desarrollar en los próximos 4 años, un documento "que pondrá en marcha el próximo Gobierno de Aragón" tras unas semanas de negociaciónSerán las bases de Podemos y de Equo quienes decidan si este preacuerdo es suficiente para que se apoye la investidura y la participación de esta formación en el futuro Ejecutivo autonómico, con políticasEscartín destacó algunas de las medidas del preacuerdo, que se basan en las reivindicaciones realizadas en los últimos cuatro años tanto "en las calles" como en el Parlamento. Así, mencionó, en primer lugar, la derogación del ICA y una apuesta "firme" por un modelo público del agua, el "no" al trasvase del Ebro y conformar una mesa de diálogo para la resolución de conflictos hidrológicos.En el acuerdo también se recogen medidas como impulsar una, que apueste por las energías renovables, así como seguir con la inversión en centros educativos públicos, trabajando por la gratuidad de la educación pública de cero a tres años, por la escuela rural y la estabilidad del profesorado.Además, quieren, invertir en atención primaria y comunitaria y aumentar la plantilla. En el pacto figura, además, la necesidad de aprobar una ley de vivienda que garantice el derecho a una vivienda digna y una alternativa habitacional en caso de desahucios.También se plantea poner en marcha la ya aprobada Ley del trabajo autónomo y el emprendimiento de Aragón, que hay que "dotar de financiación suficiente", así como "un plan de apoyo al comercio minorista y al del medio rural". Del mismo modo, destacan la necesidad delas medidas contempladas en las leyes de igualdad y de derechos LGTBIQ en Aragón.Además, el acuerdo recoge mejorar los planes de lucha contra la violencia machista y combatir la desigualdad; proponer un sistema de tributos justos y progresivos; ahondar en la lucha frente a la despoblación y exigir al Gobierno de España que ponga en marcha la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 2007.También; reivindicar el pago de la deuda histórica, las inversiones pendientes y defender los derechos de la Comunidad; crear un cuerpo aragonés para la prevención, extinción de incendios y salvamento; o aumentar el presupuesto en patrimonio, cultura, deporte y en cooperación al desarrollo.Estas son "un ejemplo de las 132 medidas de las que nos podemos sentir orgullosos", afirmó Escartín, quien afirmó que este preacuerdo "con otras fuerzas que no sostengan el próximo Gobierno de Aragón". En este sentido, insistió en que en estas semanas de negociación ha primado "la responsabilidad y la prudencia"."Esperamos que el preacuerdo recoja el apoyo mayoritario de nuestras organizaciones" para celebrar la investidura e iniciar el próximo Gobierno del que formará parte Podemos-Equo. Será en los próximos días, algo que "compete" al candidato y futuro presidente de Aragón.Podemos realizará la consulta entre los 6.800 inscritos con derecho a voto de su Asamblea Ciudadana, mientras que Equo hará los propio con sus militantes, en ambos casos para votar telemáticamente hasta la tarde del lunes.Laes: "¿Estás de acuerdo con que las diputadas y diputados de Podemos-Equo apoyen la investidura del candidato propuesto para presidir el Gobierno de Aragón y que Podemos-Equo forme parte del próximo Gobierno de Aragón para llevar a cabo las políticas recogidas en el preacuerdo alcanzado, garantizando con nuestra presencia y empuje el carácter más progresista posible de dicho gobierno?", a lo que se deberá responder sí o no.La consulta determinará el voto de los cinco diputados de la formación morada en la sesión de investidura y Escartín ya ha avanzado que votará sí porque "el preacuerdo merece el apoyo mayoritario de las bases de Podemos Aragón".Para el secretario general del partido morado, es. En este sentido, reconoció que tanto el PSOE como el PAR o el CHA han cedido para primar el interés general. "Es un preacuerdo equilibrado", insistió.Sobre la fallida sesión de investidura de Pedro Sánchez y las negociaciones entre PSOE y Podemos, Escartín indicó que "en España hay gobiernos de coalición en Valencia, Baleares, Canarias, se abren hoy consultas en Navarra y Aragón y están pendientes de acuerdo La Rioja y para el Gobierno central". "Todas las partes, y en particular Pedro Sánchez, deberían de darse cuenta de que este es el camino y lo que espera la mayoría de la gente en España", añadió.El PSOE cuenta ya con el apoyo del, que este viernes anunciaron que respaldarán la investidura de Lambán, mientras que este martes por la mañana se conocerá si dispondrá también de los votos de Podemos-Equo, una vez que sus bases respondan a la consulta.Los socialistas cuentan con 24 diputados en las Cortes de Aragón; Podemos con cinco parlamentarios; PAR y CHA, tres cada uno; e IU cuenta con un representante, de forma que, superando la mayoría absoluta que se encuentra en 34 escaños del total de 67 que posee la Cámara autonómica. El PP tiene 16 diputados; Ciudadanos, doce; y Vox, tres.El debate de investidura del candidato socialista, Javier Lambán, se celebrará este martes y miércoles, días 30 y 31 de julio. En la primera sesión, el candidato pronunciará su discurso y al día siguiente debatirá sobre él con los grupos, tras lo que se producirá la votación de su investidura.