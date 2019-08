Sánchez insiste en cerrar la puerta a un Gobierno de coalición y pide de nuevo “explorar otras posibilidades” con UP

Publicada el 01/08/2019 a las 12:29 Actualizada el 01/08/2019 a las 13:33

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez,con la ronda de reuniones con organizaciones sociales que ha comenzado con la intención declarada de que colaboren en “la creación de un espacio común para alcanzar un Gobierno progresista”.Todos los partidos, explicó en declaraciones realizadas antes de la primera reunión programada, en este caso con grupos feministas y defensores de la igualdad, deben tomar nota de lo ocurrido en la investidura y el PSOE también. “Tenemos que reflexionar tras una investidura que no salió. El Partido Socialista toma nota y por eso nos sentamos con los colectivos sociales” para, “a partir de ahíque es lo que han dicho los españoles”.Una vez construido ese “programa abierto progresista”, añadió, espera “que todas las formaciones políticas sean conscientes de queSánchez aseguró que“En la pasada investidura no funcionó” lo que reclama Unidas Podemos, pero “eso no significa que no haya más alternativas”, como los Gobierno socialistas apoyados desde fuera por otras fuerzas progresistas que se han formado en Dinamarca y Portugal. Es “un entendimiento que es lo que estoy pidiendo para España”, precisó.La posibilidad de un Gobierno de coalición, remarcó, “no ha funcionado, pero hay muchas formas de cooperar y de poder entendernos” entre las fuerzas políticas.después de las reuniones que ha comenzado a mantener con las organizaciones sociales.Una vez más, el líder del PSOE volvió a apelar a PP y Ciudadanos, aunque evitó mencionar a ambas fuerzas por su nombre. “Quienes se dicen constitucionalistas y piden estabilidad deben ser conscientes de que no hay alternativa a un Gobierno del Partido Socialista”. Por esoaunque “eso no significa que me tengan que apoyar, sólo facilitar formación de Gobierno”.